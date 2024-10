Musica, il duo Cardaropoli e Ferro si esibisce a Madrid

L'evento, in programma il 22 ottobre, è promosso in collaborazione con Mic e programma Siae Per chi crea

Dopo Valona, il duo composto da Gennaro Cardaropoli (violino) e Alberto Ferro (pianoforte) tornerà in Spagna martedì 22 ottobre per esibirsi, alle 20, nello splendido Salón de Actos di Madrid, all’interno dell’Istituto Italiano di Cultura interpretando le musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovič Stravinskij. L’appuntamento fa parte del programma internazionale promosso dal Cidim (Comitato nazionale italiano musica) grazie ai fondi del progetto Siae Per Chi Crea e del ministero della Cultura Direzione Generale dello Spettacolo. Il concerto del 22 ottobre viene organizzato in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid.

“I due artisti, formatisi anche presso l’Accademia Musicale Chigiana di Siena, tornano in Spagna dove avevano già avuto modo di esibirsi destando molto interesse da parte del pubblico. Al Cidim abbiamo sempre avuto l’obiettivo di dare sostegno a questi giovani talenti e continuiamo a farlo, con costanza e determinazione, anche grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero della Cultura e quest’anno anche grazie al supporto del programma Siae per chi crea e dell’Istituto Italiano di Cultura di Madrid”, commenta il Presidente di Aiam (Associazione italiana attività musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“La musica è senza dubbio un potente strumento di dialogo e di unione, che permette di rafforzare la vicinanza tra la Spagna e l’Italia e le contaminazioni culturali costanti tra i due paesi, pilastro fondamentale della nostra attività. Per l’Istituto Italiano di Cultura di Madrid è un grande piacere poter ospitare il concerto di questi due giovani artisti italiani, un’occasione che ci consente di sostenere la crescita professionale dei migliori talenti del nostro Paese, garantendo loro un palcoscenico di prestigio e un pubblico colto e appassionato”, conclude Susi Baldasseroni, direttrice ad interim dell’Istituto Italiano di Cultura a Madrid.