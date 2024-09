Musica: il duo Cardaropoli-Ferro domani in concerto a Strasburgo

Continua con un nuovo appuntamento del duo Cardaropoli-Ferro. Domani, mercoledì 4 settembre, a Strasburgo in Francia, il ricco programma dei concerti sostenuto dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto 'Siae per chi crea' promosso in collaborazione con la Direzione Generale Spettacolo del ministero della Cultura. Questo evento viene realizzato anche grazie al sostegno dell’Istituto Nazionale di Cultura a Strasburgo.

“Il giovane e talentuoso duo, composto dal violino di Gennaro Cardaropoli e dal pianoforte di Alberto Ferro, dopo questa tappa a Strasburgo, volerà nei prossimi giorni per altri quattro spettacoli in Albania, Bulgaria, Spagna e Repubblica Ceca - spiega il vicepresidente del Cidim e presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice - L’internazionalità e la vivacità del progetto Cidim, che quest’anno si è arricchito anche del sostegno del Bando 'Siae per chi Crea', e che qui in Francia si avvale della collaborazione dell’Istituto Nazionale di Cultura a Strasburgo, sono testimoniati dal grande successo del pubblico: quasi 3mila spettatori finora, che in ogni Paese dove siamo stati, dal Marocco alla Danimarca e dalla Turchia alla Polonia, hanno seguito con grande attenzione e interesse lo spettacolo, a testimonianza della straordinaria vitalità del settore della musica classica italiana. Ringrazio - conclude - il dottor Grussu, direttore Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo, per aver aderito con entusiasmo al nostro progetto e averci permesso di inserire nel nostro calendario anche questa magnifica città francese”.

“Felici e orgogliosi di poter ospitare, all’interno della nostra programmazione, due artisti italiani di comprovata bravura come Gennaro Cardaropoli e Alberto Ferro per i quali ho deciso di affittare la prestigiosa Sala Le Münsterhof di Strasburgo in modo da offrire al loro talento un posto di rilievo nel panorama degli eventi culturali della città. I due artisti portano qui in Francia un piccolo ma significativo pezzo della nostra straordinaria cultura. Promuovere eventi di questo tipo è utile per la sua diffusione e conoscenza all’estero e allo stesso tempo permette di offrire un palcoscenico di eccezione ai giovani talenti italiani”, dichiara Giovanni Grussu, direttore Istituto Italiano di Cultura a Strasburgo. L’inizio del concerto è previsto alle 18.30, Sala Le Münsterhof – Strasburgo, e prevede musiche di Giuseppe Martucci, Henryk Wieniawski, Claude Debussy e Igor’ Fëdorovič Stravinskij.