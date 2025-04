Musica, la FVG Orchestra il 23 aprile in concerto ad Algeri

Mercoledì 23 aprile, alle 19, la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni, con la partecipazione in qualità di solisti del soprano Angelica Lapadula, del mezzosoprano Sveva Pia Laterza e del tenore Paolo Mascari, si esibirà all’interno del Teatro dell'Opera di Algeri in occasione del Festival Internazionale di Musica Sinfonica di Algeri. L’appuntamento, che rientra nel quadro del progetto Giovani talenti musicali italiani nel mondo promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) in collaborazione con l’Accademia Musicale Chigiana di Siena e la Fondazione Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola, è organizzato dall’Ambasciata d’Italia in Algeria e dall'Istituto Italiano di Cultura di Algeri. Il programma prevede l’interpretazione di musiche di Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti, Giacomo Puccini e Giuseppe Verdi.

"Il nostro Comitato torna di nuovo in Nord Africa, dove stiamo lavorando con grande soddisfazione e tanto entusiasmo negli ultimi tempi grazie alla collaborazione con gli Istituti italiani di Cultura presenti nel territorio e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. In questa occasione la FVG Orchestra diretta da Paolo Paroni, si esibirà presso il teatro dell’Opera di Algeri interpretando le musiche dei più grandi compositori italiani", spiega il presidente del Cidim e di Aianm (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

"Siamo felici e onorati di ospitare un’orchestra prestigiosa come quella del Friuli-Venezia Giulia, e di offrire ai suoi componenti un palcoscenico di tutto rispetto nel corso di un evento speciale come il Festival Internazionale di Musica Sinfonica di Algeri, considerato da sempre un momento di incontro tra musica locale e internazionale e fiore all’occhiello delle attività organizzate e finanziate dal Ministero della Cultura e delle Arti algerino. Ringraziamo il CIDIM che ci ha dato la possibilità di organizzare questo concerto, certi che sarà seguito dal pubblico locale con grande interesse", conclude Antonia Grande, direttrice Istituto Italiano di Cultura ad Algeri.