Musica, le note di Verdi per l'omaggio alla nave Vespucci ad Alessandria d’Egitto

Con un programma interamente tratto dall’Aida di Giuseppe Verdi, tre giovani artisti italiani, il soprano Fiorenza Mercatali, il tenore Paolo Mascari e il pianista Francesco De Poli, rendono omaggio sabato 15 febbraio, alla nave Amerigo Vespucci, appena approdata nel porto di Alessandria D’Egitto e location d’eccezione di un evento speciale diviso in più momenti culturali, tra i quali è compreso proprio il concerto.

Alla articolata iniziativa, che si svolgerà tra la banchina del porto della seconda più grande città d’Egitto e il veliero, parteciperanno il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, l’ambasciatore italiano in Egitto, Michele Quaroni, il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra e alcune importanti autorità locali. Il concerto di sabato viene organizzato dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito del progetto Giovani Talenti Musicali Italiani nel mondo, promosso in collaborazione con l’Accademia Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’ di Imola con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, dell’Ambasciata italiana in Egitto e dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo.

“Affidare il concerto al talento e alla bravura di questi giovani artisti non è stato certo un azzardo, ma una scelta ragionata e condivisa tra i promotori dell’iniziativa che si sposa perfettamente con l’obiettivo del Cidim di valorizzare le nuove generazioni in un contesto internazionale e che in questo caso ha lo scopo di rendere il giusto omaggio a un celebre veliero, da sempre ambasciatore in tutto il mondo della cultura italiana. Anche il programma interpretato ed eseguito dalle splendide voci di Mercatali e Mascari e dal pianoforte di De Poli non è stato selezionato a caso. L’ Aida, l’opera più famosa di Giuseppe Verdi, è ambientata nell’antico Egitto e racconta la storia travagliata e passionale di una giovane principessa etiope”, spiega il presidente di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice.

“L’arrivo della nave italiana Amerigo Vespucci rappresenta anche per Alessandria D’Egitto un evento importante che abbiamo voluto valorizzare offrendo momenti culturali di grande intensità come questo concerto che, grazie al Cidim, porta qui in Egitto tre giovani e promettenti talenti, già noti al grande pubblico per le straordinarie abilità finora dimostrate. Iniziative di questo tipo ci permettono di far conoscere la storia e l’arte italiane in un Paese curioso e sempre attento alle nostre attività culturali, consolidando in questo modo il legame esistente”, aggiunge il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura del Cairo, Maurizio Guerra.