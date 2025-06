Musica, 'Sacrae Militiae Sonus': dieci concerti a Roma nella Basilica San Vitale

Una nuova produzione targata Cidim: 'Sacrae Militiae Sonus - Il Suono delle Sacre Milizie', una rassegna di dieci concerti, tutti all’interno della Basilica di San Vitale al Quirinale a Roma, tenuti dalle più prestigiose bande musicali ministeriali e militari, realizzata con il sostegno del ministero della Cultura, Direzione generale Spettacolo e il patrocinio del ministero dell’Interno, Fondo edifici di culto, della Basilica di San Vitale e del Municipio 1 Roma Centro. Il primo appuntamento è previsto venerdì 27 giugno alle 19.30 con la Banda musicale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, diretta dal Maestro Donato Di Martile. L’iniziativa musicale promossa dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) ha ottenuto il sostegno di Sua Eminenza il Cardinale Fernando Vérgez Alzaga, Presidente emerito del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e si inserisce nell’ambito delle celebrazioni del Giubileo.

''Abbiamo scelto di dare spazio alle orchestre di fiati il cui repertorio, che possiede un fascino particolare, è parte importante della storia musicale d’Italia. Protagoniste dei dieci concerti in calendario da giugno a dicembre, sono le migliori Bande Musicale militari e ministeriali con l’appuntamento finale affidato alla Banda della Gendarmeria Vaticana'', spiega il presidente del Cidim e di Aiam (Associazione Italiana Attività Musicali), Francescantonio Pollice.

''Anche la location, la Basilica di San Vitale al Quirinale a Roma, per il cui utilizzo desidero rivolgere un grazie non formale al parroco Don Elio Lops, non è stata scelta a caso: San Vitale, insieme ai suoi figli Gervasio e Protasio, era un militare dell’antico Impero Romano, e la Basilica, posta nel cuore del centro politico e militare della città, è impreziosita da un ciclo pittorico rinascimentale interamente dedicato al sacrificio dei santi militari. Questo la rende la sede ideale per ospitare una rassegna musicale che celebri l’unione tra arte, fede il servizio alla Repubblica e soprattutto la volontà di pace dell’Italia'', conclude Pollice. Il programma musicale del concerto del 27 giugno include le musiche di Edward Elgar, Gioachino Rossini, Ennio Morricone, Vincenzo Bellini, Georges Bizet, Frank Sinatra e Michele Novaro. L’accesso al concerto è libero. Il calendario completo dei concerti è disponibile sul sito del Cidim.