Musica, si chiude in Calabria il tour dei Filarmonici di Roma e Nicolò Cafaro

Si chiude con tre concerti in Calabria il tour dei Filarmonici di Roma e Nicolò Cafaro promosso dal Cidim (Comitato Nazionale Italiano Musica) nell’ambito dei progetti Circolazione musicale in Italia e Giovani Talenti Musicali Italiani nel Mondo, quest’ultimo in collaborazione con l’Accademia Internazionale Incontri con il Maestro di Imola. Le prossime tappe sono previste al Palazzo Sanseverino-Falcone di Acri (giovedì 13 marzo), all’Auditorium Comunale di Gioiosa Ionica (venerdì 14 marzo) e infine al Foyer del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme (domenica 16 marzo), in provincia di Cosenza, Reggio Calabria e Catanzaro.

L’Orchestra da camera I Filarmonici di Roma nasce per iniziativa del suo presidente, Guido Casarano. Ha tenuto concerti sotto la direzione, fra gli altri, di Sawallisch, Prêtre, Metha, Zecchi e Menuhin e con solisti come Milstein, Menuhin, Stefanato, Asciolla, Campanella, Vasary, Gazzelloni, Szeryng, Rostropovic. Attualmente svolge un’intensa attività con Uto Ughi e offre un repertorio assai vasto che spazia dalla musica barocca a quella contemporanea, eseguito con formazioni diverse. Collabora con le più importanti società concertistiche prendendo parte ad iniziative di alto senso umanitario promosse da Amnesty International, dall’Associazione per la Ricerca sul Cancro, dalla Croce Rossa e dalla Fao. Insieme al pianoforte di un giovanissimo musicista come Nicolò Cafaro, i Filarmonici di Roma suoneranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Gioachino Rossini e Frédéric Chopin.

“Coniugare l’esperienza e la tradizione di un ensemble noto al grande pubblico con il talento cristallino di un pianista classe 2000 ritenuto dalla critica musicale un musicista già maturo e in grado di interpretare un vasto repertorio. Con questo obiettivo abbiamo scelto di promuovere il tour nel centro-sud dell’Italia dei Filarmonici di Roma e Nicolò Cafaro. Quella di Nicolò è una carriera iniziata ad appena 12 anni che lo porterà, senza dubbio, a suonare in tutto il resto del mondo grazie a straordinarie e riconosciute capacità artistiche e interpretative”, spiega il presidente di Aiam (Associazione italiana attività musicali) e vicepresidente del Cidim, Francescantonio Pollice. I due progetti sono promossi e organizzati del Comitato Nazionale Italiano Musica con il contributo del ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo.