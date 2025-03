L'innovativo talent show di Carlo Conti in onda su Rai1

Questa sera, sabato 29 marzo, torna 'Ne vedremo delle belle'. Dopo la puntata d’esordio, che ha visto la vittoria di Pamela Prati davanti ad Adriana Volpe e Laura Freddi, andrà in onda alle 21.30 su Rai 1 il secondo appuntamento con l’innovativo talent show di Carlo Conti.

Ospiti e anticipazioni

Tra gli ospiti della serata: Maurizio Battista e i Coma_Cose. La gara è ancora tutta da giocare: il percorso è appena iniziato e solo alla quinta puntata si scoprirà il nome della vera vincitrice dello show.

Le dieci star – Matilde Brandi, Laura Freddi, Valeria Marini, Lorenza Mario, Veronica Maya, Angela Melillo, Patrizia Pellegrino, Pamela Prati, Carmen Russo e Adriana Volpe – dopo un’intensa settimana di preparazione, tornano sul palco pronte a regalare una serata all’insegna di risate e intrattenimento.

Le concorrenti si metteranno alla prova in cinque discipline: canto, ballo, musical, intervista e un’inedita ‘sfida a sorpresa’ che vedrà due protagoniste fronteggiarsi in un confronto inaspettato.

A giudicare le loro performance ci saranno, come sempre, due giurie d’eccezione. La Supergiuria, formata da Mara Venier, Christian De Sica e Frank Matano, è pronta a osservare tutto con attenzione e a non fare sconti. A rendere la competizione ancora più avvincente ci pensa la seconda giuria, formata dalle protagoniste non impegnate nelle singole sfide.