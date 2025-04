Neffa, esce il singolo 'Canerandagio' con Izi

Neffa, pioniere dell'hip hop e del soul italiano, dopo l'annuncio dell'album 'Canerandagio Parte 1' (in uscita il 18 aprile) e la pubblicazione di 'Littlefunkyintro', torna domani con il singolo 'Canerandagio feat. Izi', disponibile su tutte le piattaforme digitali per Numero Uno (Sony Music). 'Canerandagio' è la title track dell'album e per questa traccia, Neffa ha scelto di collaborare con Izi, apprezzandone l'attitudine mistica e il timbro unico. "Quando ho scritto Canerandagio, mi sentivo come in un viaggio psichedelico: non ero io a decidere la direzione, ma c'era un magnetismo che mi guidava", racconta Neffa.

"Non riuscivo a capire se le frasi che scrivevo si trasformassero in immagini, o se stessi vedendo immagini che raccontavo con le parole, ma tutto è uscito in modo molto naturale. Quando ho iniziato a lavorare sul brano mi è subito venuto in mente di chiamare Izi. Diego - aggiunge - è un professionista che cura i piccoli dettagli del suono in modo maniacale e meticoloso, lo stimo molto per la sua competenza. Lavorare insieme su questo pezzo ci ha unito tanto, e questo è solo l’inizio delle cose che mi auguro di fare con lui".

La collaborazione con Izi si aggiunge alle altre presenti nel nuovo album – già disponibile in presave e in preorder – frutto della sinergia con alcuni dei migliori artisti della scena musicale rap e pop italiana. Un’altra collaborazione già annunciata nei giorni scorsi è quella con Frah Quintale sulle note di 'Perdersi&ritorno'. I nuovi brani di 'Canerandagio Parte 1' verranno presentati dal vivo il 5 novembre all’Unipol Forum di Milano in occasione di Universo Neffa, un evento - prodotto da Vivo Concerti - in cui l'artista ripercorrerà la sua carriera e salirà sul palco con un live emozionante, pronto a sorprendere e conquistare il pubblico.