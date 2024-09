Nul lancia 'Cinema Apocalisse', rassegna su temi distopico e follia

Inaugura il 2 ottobre prossimo, a Milano, 'Cinema Apocalisse', una rassegna dedicata ai temi del distopico e della follia. I film sono stati scelti non solo per il filo rosso che li unisce ma anche per la loro difficile reperibilità sulle piattaforme streaming. Film grandiosi e dimenticati dall’algoritmo sono stati ripescati da mano umana e potranno tornare a splendere in sala. Mente di questa operazione è Tyler Ov Gaia, dj e ricercatore culturale attivo nell’underground cittadino nel promuovere eventi e pratiche che uniscono tra loro discipline e linguaggi. "Viaggerai nel tempo con Terry Gilliam, camminerai tra le strade di Gotham in rivolta, fenderai il deserto a bordo di un sidecar correndo sulla Fury Road" il manifesto della rassegna.

Le proiezioni sono introdotte da un breve monologo di 15 minuti sul modello Ted per accompagnare gli spettatori dentro le atmosfere del film e fornire possibili chiavi di lettura. L’appuntamento è tutti i mercoledì di ottobre alle 21.30 presso CityLife Anteo. L'esperienza, assicurano gli organizzatori, è immersiva: le proiezioni sono alla massima qualità audio-video nella sala 'Maestosa', dove l’avanguardia tecnica e il comfort di poltrone e struttura rendono la fruizione perfetta. A garantire la cura della rassegna è il rinnovo della collaborazione tra CityLife Anteo e Nul, entità dedita alla progettazione di pratiche artistiche indipendenti, spazi festa ed eventi fuori-formato.

L’intento di NUL e del direttore artistico Tyler Ov Gaia è di attivare stimoli e condivisioni che, dal campo artistico, si riverberino in quello sociale. Questi intenti hanno permesso, nel corso della scorsa stagione, di riportare in sala la versione restaurata di 'Nirvana' di Gabriele Salvatores. Il sold out, l’atmosfera dell’evento e la presenza dello stesso Gabriele Salvatores, protagonista quella sera di un appassionato racconto sulla genesi del film, avevano reso l’esperienza indimenticabile e densa di contenuti. 'Cinema Apocalisse' è una rassegna che indaga il caos del tempo presente, mettendo insieme film del passato e riletture presenti. I film in calendario saranno: 'L'esercito delle 12 scimmie' il 2 ottobre, 'Joker Folie à Deux' il 9 ottobre, 'Mad Max - Il guerriero della Strada il 16 ottobre, 'Le avventure del barone di Munchausen' il 23 ottobre e 'Mad Max - Oltre la sfera tuono' il 30 ottobre.