'Don't Look Back in Anger', cantano gli Oasis. Parole che oggi risuonano nelle loro orecchie come un invito a deporre l'ascia di guerra, che li ha tenuti lontani per anni tra insulti e rabbia. I fratelli Noel e Liam Gallagher si sono finalmente riuniti annunciando una serie di concerti nel 2025. I fan sono letteralmente impazziti: 15 anni dopo la rottura, potranno finalmente (ri)vivere i brani della band britannica, che ha segnato molte generazioni con 'Wonderwall', 'Champagne Supernova', 'Supersonic', 'Little by little', 'She's electric' e moltissimi altri. Ma cosa è successo tra i due fratelli? Le prime crepe pubbliche risalgono al 1994 durante il concerto al Whiskey A Go Go di Los Angeles. Durante una pausa, secondo i media internazionali, Liam ha iniziato ad insultare la band lanciando un tamburello contro il fratello. Fuori di sé, Noel ha abbandonato il palcoscenico ed è scomparso per un paio di giorni. Da quello screzio, è nata 'Talk Tonight'.

Nel 1995, poi, il caso della mazza da cricket. Durante le registrazioni del secondo album degli Oasis '(What's The Story) Morning Glory' in Galles, Liam ha fatto irruzione nello studio con un gruppo di persone, mentre Noel era intento a lavorare. Quest'ultimo non ha preso bene l'interruzione e ha colpito il fratello con una mazza da cricket. L'oggetto è stato ritrovato dal giornalista musicale Paolo Hewitt e successivamente è stato venduto all'asta. Nel 1996, Liam si è ritirato all'ultimo momento da un tour negli Stati Uniti, lasciando a Noel il timone della band. 'E' stato chiamato per risolvere una questione personale', questa la giustificazione dell'etichetta discografica Creation Records. Si è poi scoperto che Liam si è unito al tour tre giorni dopo perché aveva venduto la sua casa, lasciando la moglie senza un posto in cui vivere. La tournée è stata cancellata dopo due settimane.

Nel 2000 è l'anno della lite in Spagna. Un concerto a Barcellona è stato cancellato a seguito dell'infortunio al braccio del batterista Alan White. Nel corso della serata si è scatenata una discussione in cui Liam ha messo in dubbio la legittimità della figlia di Noel, Anais. E così il fratello maggiore ha fatto le valigie e ha lasciato per la band, che ha completato il resto del tour europeo senza di lui. Nel 2009 l'inizio della fine. "E' l'uomo più arrabbiato che si possa incontrare. E' come un uomo con una forchetta in un piatto di zuppa", ha dichiarato Noel in una vecchia intervista. Nello stesso anno, gli Oasis avrebbero dovuto suonare alla tappa del 'V Festival' di Chelmsford, annullata all'ultimo minuto a causa di una laringite di Liam. Motivazione ufficiale, subito smentita da Noel, il quale ha affermato che il fratello aveva i "postumi di una sbornia". A seguito di questa dichiarazione, Liam ha intrapreso un'azione legale contro il fratello che è stata ritirata dopo le scuse di Noel.

Ad agosto 2009 la separazione. Gli Oasis si trovavano a Parigi sul palco del festival 'Rock En Seine'. In quell'occasione è scoppiata l'ennesima lite, quella decisiva, perché Liam ha preso la chitarra del fratello impugnandola come un'ascia. Lo spettacolo è stato annullato e così anche il resto del tour. "Con un po' di tristezza e grande sollievo vi annuncio che stasera ho lasciato gli Oasis. La gente scriverà e dirà quello che vorrà, ma sappiate che non potevo continuare a lavorare con Liam un giorno di più", le prime parole di Noel dopo la separazione. "I dettagli sono tanti e non possono essere elencati. Quello che vi posso dire - ha aggiunto Noel in una delle prime interviste dopo la rottura - è che il livello di intimidazione verbale e violenta nei miei confronti e in quelli della mia famiglia e dei miei amici è diventato intollerabile. E la mancanza di sostegno e comprensione del mio management non mi ha lasciato altra scelta". Non si sa se tra i due Gallagher sia tornato l'amore fraterno o se sia solo fame di fama, ma tutti coloro che sono cresciuti con loro sono al settimo cielo…e va bene così. (di Lucrezia Leombruni)