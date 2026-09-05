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Gallagher a sorpresa al Lido, boato dei fan a Venezia

Oggi alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il documentario fuori concorso 'Oasis: Don't Look Back in Anger'

I fratelli Gallagher - Foto Adnkronos
I fratelli Gallagher - Foto Adnkronos
05 settembre 2026 | 15.01
Loredana Errico
LETTURA: 1 minuti

Un arrivo a sorpresa che ha mandato in delirio il Lido. I fratelli Gallagher, attesi oggi alla Mostra del cinema di Venezia per presentare il documentario fuori concorso 'Oasis: Don't Look Back in Anger', sono arrivati a sorpresa alla darsena del Palazzo del Casinò. Una marea di fan, assiepata non solo alla darsena ma anche sulla sponda opposta del canale, li ha accolti con un boato e il coro "Oasis, Oasis, Oasis".

Fedeli alla loro immagine, i due fratelli di Manchester sono scesi dalla lancia mostrando il loro inconfondibile stile: Noel indossava occhiali scuri, jeans e camicia, mentre Liam ha sfoggiato il suo iconico parka verde. Entrambi sono attesi questa sera sul red carpet per la premiere ufficiale del documentario che racconta il trionfale tour della reunion 'Oasis Live '25' con immagini inedite del backstage, delle prove e, soprattutto, le prime interviste congiunte di Noel e Liam.

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oasis oggi oasis venezia oasis venezia oggi mostra del cinema di venezia oggi
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