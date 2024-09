Chiacchierate intime 'da artista ad artista'. È questo che promette il video podcast 'On the Go with Ginta', che arriva sulle principali piattaforme digitali con interviste ad alcuni grandi nomi dello spettacolo italiano, come Salvatore Esposito, Vera Gemma, Rudy Zerbi e Cristina Donadio, e non solo.

La conduttrice e cantante Ginta conduce il format, distribuito da Warner Music Italia, realizzando conversazioni esclusive in un clima disteso e amichevole che permetta agli ospiti di aprirsi, rivelando aspetti inediti del loro carattere e svelando l'intreccio tra la loro vita personale e professionale. Dal momento che ha toccato anche lei con mano il mondo dello spettacolo, la conduttrice ha la possibilità di impostare delle conversazioni alla pari, 'da artista ad artista' appunto.

"L'idea - spiega Ginta - è nata dall’esperienza nel mondo dello spettacolo e dalla consapevolezza di ciò che si cela dietro a un percorso artistico per svelare una parte dello show business che non si vede mai. Parlare di successo è facile, perché una volta arrivati in vetta tutti lo riconoscono. Noi scopriamo il percorso per arrivarci, i trucchi del mestiere, che per ogni artista è diverso. Raccontando questi percorsi spero di poter dare l’ispirazione e lo slancio per intraprendere la propria strada".

Ginta è affiancata dalla sua squadra composta da Andrea Carpinteri, autore con lunga esperienza televisiva e cinematografica in Italia, da Aleksandras Brokas, regista pluripremiato e professore presso la Cinema University di Vilnius, e dal maestro Massimo Zoara, che ha curato la colonna sonora, aggiungendo un ulteriore tocco di eccellenza italiana.

Il format, che unisce momenti di puro intrattenimento a momenti intimi e senza filtri, non ha per protagonisti solo nomi del cinema e dello spettacolo italiano, ma offre un’esperienza unica nel panorama italiano, celebrando talento, creatività e passione del Made in Italy: Ginta intervista leader in vari settori, dai musicisti agli chef fino agli sportivi.

Distribuita da Warner Music Italia, la serie sarà disponibile sulle principali piattaforme digitali, tra cui Spotify, YouTube, Apple Podcast e Amazon Music. La prima puntata, con l'intervista a Salvatore Esposito, è online.

Chi è Ginta

Il suo vero nome è Ginta Kubiliūtė, ma è diventata nota come Ginta. Cantante e produttrice, ha un grande seguito sui social (circa un 1 milione di follower su Instagram).

Nata in Lituania, naturalizzata in svizzera, è poliglotta: oltre al lituano, parla perfettamente anche italiano, francese, inglese, tedesco e russo.