Tutti i vincitori e i premi degli Oscar 2025. L'elenco completo:

Miglior film - Anora

Miglior regia - Sean Baker (Anora)

Miglior attrice protagonista - Mikey Madison (Anora)

Miglior attore protagonista - Adrien Brody (The Brutalist)

Miglior attrice non protagonista - Zoe Saldana (Emilia Perez)

Miglior attore non protagonista - Kieran Culkin (A real pain)

Miglior sceneggiatura originale - Anora

Miglior sceneggiatura non originale - Conclave

Miglior film internazionale - I'm still here (Brasile)

Miglior fotografia - The Brutalist

Miglior colonna sonora originale - The Brutalist

Miglior montaggio - Anora

Migliori costumi - Paul Tazewell (Wicked)

Miglior scenografia - Wicked

Miglior canzone originale - El Mal (Emilia Perez)

Miglior trucco - The Substance

Miglior film di animazione - Flow

Migliori effetti sonori - Dune: Part Two

Migliori effetti speciali - Dune: Part Two

Miglior documentario - No other land

Miglior cortometraggio documentario - The only girl in the orchestra

Miglior corto di animazione - In the Shadow of The Cypress

Miglior corto live action - I'm not a robot.