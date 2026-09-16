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Oscar 2027, da Moretti a Strippoli: svelati i film candidati a rappresentare l'Italia

Da 'Succederà questa notte' a 'L'Estranea' di Paolo Strippoli, le pellicole sono 21 in tutto

Una scena da 'Succederà questa notte' di nanni Moretti - (Dal sito della Mostra del cinema di Venezia
Una scena da 'Succederà questa notte' di nanni Moretti - (Dal sito della Mostra del cinema di Venezia
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16 settembre 2026 | 16.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Da 'Succederà questa notte' di Nanni Moretti a 'L'Estranea' di Paolo Strippoli, sono 21 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l’Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) agli Oscar.

Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima uscita theatrical in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il primo ottobre 2025 e il 30 settembre 2026. Il Comitato di Selezione, istituito presso l’Anica su richiesta dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di mercoledì 23 settembre 2026. L’annuncio delle shortlist da parte dell’Academy è in programma il 15 dicembre 2026, mentre le nomination verranno annunciate il 21 gennaio 2027. La cerimonia di consegna degli Oscar si terrà a Los Angeles il 14 marzo 2027.

Quali sono i film

I 21 film italiani che concorrono a rappresentare l'Italia agli Oscar sono: 'Succederà questa notte' di Nanni Moretti, 'L'Estranea' di Paolo Strippoli, 'Anna' di Monica Guerritore, 'Gioia Mia' di Margherita Spampinato, 'Tre ciotole' di Isabel Coixet, 'I figli della scimmia' di Tommaso Landucci, 'Gli occhi degli altri' di Andrea De Sica', 'Ritorno a Buenos Aires' di Marco Bechis, 'Primavera' di Damiano Michieletto, 'Serpenti' di Roberto De Paolis Maino, 'La vita va così' di Riccardo Milani, 'Le bambine' di Valentina Bertani e Nicole Bertani, 'Controcorrente a Rebours' di Angelo Antonucci, 'Le cose non dette' di Gabriele Muccino, 'La salita' di Massimiliano Gallo, 'Orfeo' di Virgilio Villoresi, 'La grande paura di Hitler – Processo all’arte degenerata' di Simona Risi, 'Quasi grazia' di Peter Marcias', 'Per te' di Alessandro Aronadio, 'Finale: Allegro' di Emanuela Piovano' e 'Il vangelo di Giuda' di Giulio Base.

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Oscar Academy Awards International Feature Film Award oscar 2027 oscar 2027 film italiani
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