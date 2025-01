"Abbiamo festeggiato la candidatura agli Oscar di zia Isabella in una chat di famiglia, che si chiama 'The Rossellinis'". Così il regista Alessandro Rossellini commenta la nomination per 'Conclave' come Miglior attrice non protagonista, intervenuto nel programma '5 in condotta' con Serena Bortone su Rai Radio 2.

"Ci ha scritto 'I'm speecheless', che vuol dire 'sono senza parole', e di essere molto emozionata". Gioia condivisa anche dallo stesso regista: "Mi sono scese le lacrime, forse sto diventando vecchio". La cerimonia di premiazione è attesa per il 2 marzo: "Non so se saremo tutti insieme, ma faremo il tifo per lei da qualsiasi parte del mondo saremo in quel giorno", assicura.

Tra le emozioni per l'annuncio della candidatura si fanno strada i ricordi: "Zia Isabella è stata un padre per me. Si è occupata di me, mi ha aiutato a inserirmi nel mondo del lavoro ed ha provato, senza riuscirci, a cercare di farmi essere più parsimonioso con i soldi...sono cose solitamente meno materne, più paterne", dice il regista, che aggiunge: "E' stata una zia, e lo è tuttora, estremamente presente, anche nei momenti più difficili della mia esistenza. Se io oggi sono vivo e sobrio e assolutamente grazie a lei".

Isabella Rossellini "non ha avuto una carriera facile - dice il nipote - perché è sempre stata comparata ai suoi genitori (il grande regista Roberto e Ingrid Bergman). E' stata tosta per lei, ma non ha mai mollato: pochi complimenti e tante critiche, anche se poi ha lavorato tantissimo facendo, fra i tanti, decine di grossi film hollywoodiani lavorando con grandissimi attori e registi".