Pamela Camassa e la nuova relazione con Stefano Russo: "È una bella partita di padel"

La modella è stata ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Pamela Camassa e Stefano Russo - fotogramma/ipa
Pamela Camassa e Stefano Russo - fotogramma/ipa
10 febbraio 2026 | 16.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pamela Camassa ha ritrovato l'amore dopo 17 anni. Ospite oggi, martedì 10 febbraio, a La volta buona la modella ha parlato per la prima volta della sua nuova relazione con Stefano Russo, dichiarandosi "serena" e "felice". Camassa ha descritto il rapporto con una metafora sportiva, definendola "una bella partita di padel".

La modella ha conosciuto Russo proprio su un campo da padel: "Giochiamo insieme, io sono più forte di lui", ha scherzato senza rivelare ulteriori dettagli sulla relazione.

Dopo la fine della relazione con Filippo Bisciglia, i due erano stati paparazzati insieme lo scorso novembre dal settimanale Chi proprio in un noto club sportivo romano. Poche settimane fa è stata la stessa Camassa a ufficializzare pubblicamente la reazione: la 41enne aveva pubblicato su Instagram una selfie che la ritraeva sorridente accanto a Russo.

La fine con Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati la scorsa estate dopo 17 anni insieme. A darne la notizia era stato lo stesso conduttore di Temptation Island che sui social aveva condiviso una storia in cui comunicava la fine della loro relazione. "È da un po'... dopo 17 anni io e Pamela abbiamo deciso di intraprendere strade diverse pur volendoci bene", queste le parole di Bisciglia che ufficializzavano la rottura. Anche Camassa aveva comunicato la notizia sui social con parole simili: "Dopo 17 anni intensi e pieni di vista insieme io e Filippo abbiamo deciso di separare il nostro cammino pur volendoci davvero tanto bene".

pamela camassa stefano russo filippo bisciglia la volta buona
