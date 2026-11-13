Dopo un anno di silenzio, Paola Barale ha scelto di raccontare la sua battaglia contro la malattia. La conduttrice ha ricevuto un anno fa una diagnosi di tumore al terzo stadio, un carcinoma alla gola causato dal papillomavirus. Gli ultimi controlli però hanno confermato la remissione totale della malattia. A raccontarlo è stata la stessa Barale a 'Le Iene'.

Tutto è iniziato con una strana sensazione alla gola. Nonostante i fastidi e le sollecitazioni a sottoporsi a un controllo, la showgirl rimandava perché "non trovavo mai il tempo". Poi è arrivata la diagnosi. Una notizia che l'ha lasciata senza parole: "Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata". La massa si trovava in una posizione particolarmente delicata, vicino a una corda vocale e dietro le tonsille. Un eventuale intervento chirurgico avrebbe potuto mettere a rischio la sua voce, per questo motivo è stato scelto un percorso di 35 sedute di protonterapia, un trattamento radioterapico che utilizza fasci di protoni.

A un anno dalla diagnosi, gli ultimi esami hanno finalmente dato il risultato sperato: il tumore è in remissione totale. "Questo vuol dire che al momento io sono guarita", ha raccontato Paola Barale, scegliendo di condividere la propria esperienza anche per sensibilizzare sulla prevenzione.