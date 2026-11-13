circle x black
Cerca nel sito
 

Paola Barale, la scoperta del tumore al terzo stadio: "Sentivo qualcosa alla gola"

La conduttrice televisiva ha raccontato a 'Le Iene' il dramma vissuto a partire dalla diagnosi di tumore

Paola Barale - fotogramma/ipa
Paola Barale - fotogramma/ipa
Segui Adnkronos su Google
13 novembre 2026 | 12.52
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

Dopo un anno di silenzio, Paola Barale ha scelto di raccontare la sua battaglia contro la malattia. La conduttrice ha ricevuto un anno fa una diagnosi di tumore al terzo stadio, un carcinoma alla gola causato dal papillomavirus. Gli ultimi controlli però hanno confermato la remissione totale della malattia. A raccontarlo è stata la stessa Barale a 'Le Iene'.

Tutto è iniziato con una strana sensazione alla gola. Nonostante i fastidi e le sollecitazioni a sottoporsi a un controllo, la showgirl rimandava perché "non trovavo mai il tempo". Poi è arrivata la diagnosi. Una notizia che l'ha lasciata senza parole: "Ho avuto un attimo un flash dove mi sono congelata". La massa si trovava in una posizione particolarmente delicata, vicino a una corda vocale e dietro le tonsille. Un eventuale intervento chirurgico avrebbe potuto mettere a rischio la sua voce, per questo motivo è stato scelto un percorso di 35 sedute di protonterapia, un trattamento radioterapico che utilizza fasci di protoni.

A un anno dalla diagnosi, gli ultimi esami hanno finalmente dato il risultato sperato: il tumore è in remissione totale. "Questo vuol dire che al momento io sono guarita", ha raccontato Paola Barale, scegliendo di condividere la propria esperienza anche per sensibilizzare sulla prevenzione.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Truffe ad anziani nel Nord Italia, carabinieri recuperano pacchi con oro, denaro e pistole a Napoli - Video
Microsoft, problemi per Outlook, Copilot e Teams - Video
News to go
Maltempo, allerta rossa in Toscana
Allarmi bomba, studenti romani: "La mail non era credibile ma c'è un po' di angoscia" - Video
Maxi rissa fra lottatori Mma, le immagini della scazzottata in un hotel di Dubai
Usa, sparatoria a Washington con diversi feriti: sospetto barricato in un appartamento - Video
News to go
Stretta sugli influencer, stop alla pubblicità nascosta
Donazione organi, le domande degli studenti nel docufilm "La scelta" - Il trailer
New York, crolla palazzo di tre piani a Flatbush: 8 morti - Il video dall'alto
Buenos Aires, la fuga rocambolesca dell'ex Br Bertulazzi dai domiciliari - Video
Legale Hannoun: "Governo parte civile, chiede 18,5 milioni di risarcimento - Video
A Dublino doppio summit Ue, focus su Ai e Ucraina - Videonews del nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza