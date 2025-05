Oggi è Papa Leone XIV, ma fino a poco tempo era 'solo' Robert Francis Prevost, un cardinale che amava allenarsi regolarmente per mantenersi in forma. A svelare questo retroscena il suo personal trainer Valerio Masella che ospite oggi, venerdì 23 maggio, a La volta buona ha svelato che all'epoca degli allenamenti non sapeva che Prevost fosse un cardinale.

La rivelazione

Valerio Masella ha raccontato che Prevost era molto disciplinato: "Si è allenato con me circa un anno. Era molto bravo", ha detto. "Era piuttosto occupato, ma non saltava mai un allenamento, piuttosto faceva sessioni più corte, ma si presentava sempre", ha aggiunto il 26enne.

“Lo chiamavo Robert”. A #LVB Valerio Masella, il personal trainer che ha allenato Papa #LeonXIV pic.twitter.com/uoo4pnUmzp — La Volta Buona (@voltabuonarai) May 23, 2025

Valerio ha scoperto la professione di Prevost solo quando è stato eletto Papa: "Io ero in palestra, stavo lavorando e ho notato subito una forte somiglianza con un mio cliente, poi quando mi hanno detto che la persona che è diventata papa veniva in questa palestra ho subito collegato le cose", ha raccontato Masella.

Lo sportivo ha spiegato di aver chiesto al Pontefice quale fosse il suo lavoro ma solo per impostare meglio gli allenamenti: "Sono molto occupato con il mio lavoro, ma non è pesante", questa è l'unica informazione generica che gli aveva dato il Pontefice. "Lo chiamavo semplicemente Robert", ha concluso il personal trainer.