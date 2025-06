Paperina compie 85 anni e, per l'occasione, dimostra di avere ancora tutta la grinta che l'ha resa una colonna della famiglia più amata dei fumetti. Sul numero 3628 di 'Topolino' (in edicola mercoledì 4 giugno) è sul palco con la sua band, in sella a una moto da corsa, seduta alla scrivania a lavoro su un progetto architettonico: nella storia a lei dedicata 'Dream Big, Daisy' non si ferma mai. Paperina in queste pagine "si interroga molto su se stessa" e si immerge completamente "nelle sue paure, nei suoi sogni, nelle sue aspirazioni", spiega all'Adnkronos l'autrice Giada Perissinotto.

L'esordio nel 1940

Era il 7 giugno 1940 quando Paperina appariva per la prima volta sul grande schermo nel cortometraggio 'Paperino e l'appuntamento'. Paperino, nato sei anni prima, in quel momento era un personaggio di enorme successo, amatissimo dal pubblico, e Paperina venne pensata per fargli da spalla in alcuni cortometraggi.

Qualche mese dopo la papera esordì anche nei fumetti: nella striscia del 4 novembre 1940 scritta da Bob Karp e disegnata da Al Taliaferro, Paperina si trasferì nella casetta accanto a quella del suo futuro fidanzato. Da allora sono passati 85 anni e un'infinità di storie a fumetti, soprattutto italiane, che hanno permesso al pubblico di conoscere questo personaggio e innamorarsene.

Non c'è voluto molto perché Daisy Duck (questo è il suo nome originale) smettesse di essere semplicemente "la fidanzata di Paperino" e conquistasse uno spazio tutto suo. Testarda, un po' permalosa, romantica e affettuosa Paperina è entrata nel cuore di lettori e spettatori, dimostrando di saper stare al passo con i tempi, senza snaturarsi.

Dream Big, Daisy

Per questo importante compleanno 'Topolino' esce con una doppia cover, quella dedica a Paperina è rovesciata rispetto al resto dell'albo (così come è rovesciato il senso di lettura di 'Dream Big, Daisy'). La storia è stata ideata, sceneggiata (a quattro mani con Chiara Comotti) e disegnata da Giada Perissinotto, storica fumettista per Panini Comics (ha lavorato tra gli altri a 'W.I.T.C.H.', 'PK - Pikappa' e 'Topolino'), qui al suo debutto come autrice.

"Da disegnatrice - dice all'Adnkronos - ho sempre cercato di interpretare i personaggi, soprattutto quelli femminili. Cerco di dare un'identità a ciascuna, per esempio con l'abbigliamento. Il fiocco e il vestito classico di Paperina mi sono sempre stati stretti. È vero che è vanesia, ma ha un carattere deciso e preponderante e sono convinta questo debba venire fuori anche nel suo look. É per questo che a 'Topolino' hanno deciso di affidare a me la storia celebrativa per i suoi 85 anni: osservando come stavo disegnando Paperina, si sono convinti che avessi qualcosa da raccontare".

Ed effettivamente Perissinotto ha realizzato una storia che fa brillare Paperina in tutto il suo splendore. In 'Dream Big, Daisy' Paperina ritrova la lista dei desideri stilata da bambina proprio nei giorni in cui è a lavoro sul progetto dal quale dipende il suo futuro come architetta. Nonostante l'importante periodo lavorativo, spronata dalle sue nipotine, decide di provare a spuntare le voci fantasiose e avventurose che nel corso degli anni aveva accantonato: dallo snowboard sulla sabbia all'esperienza di nuotare con le balene. Il risultato è la scoperta di un'eroina moderna, che riesce ad affrontare anche le sfide più difficili con ottimismo e speranza, senza mai smettere di credere nei propri sogni e senza dimenticare quanto siano fondamentali l'affetto e la presenza dei propri cari. Motivo per cui, l'autrice ha inserito tanti personaggi che aiutano e sostengono la protagonista: da Archimede a zio Paperone, da Paperino a Gastone, da Qui, Quo, Qua fino alle nipotine. "È stato un lavoro certosino, - spiega Perissinotto - dietro questa mia prima storia come autrice c'è quasi anno di lavoro. C'è voluto tanto soprattutto per elaborarla. Ho attinto molto dalle mie esperienze personali e dal mio immaginario per portare sulla carta una Paperina diversa dal solito, con delle sfaccettature che non si conoscono. È una Paperina sportiva, dinamica, viaggiatrice, con un lavoro artistico".

Un omaggio a un personaggio amatissimo. "Anche quando nei cartoni animati doveva essere la classica fidanzata di Paperino si è sempre fatta notare. È il suo carattere deciso e dinamico ad aver reso iconica Paperina e ad averla fatta restare nel cuore del pubblico". (di Corinna Spirito)