Patrizia Conte, senza filtri, ha rivelato ospite oggi, mercoledì 4 giugno, a La volta buona che durante la sua esperienza a The voice senior è stata vittima di pesanti offese ricevute sui social legate al suo aspetto fisico. "Io non volevo apparire in televisione", ha detto la 61enne.

Il racconto

"Oggi si tende ad avere un'immagine, a essere perfetti e io avevo tanta paura ad apparire", ha detto Patrizia Conte, confessando di aver avuti diversi dubbi se partecipare o no al reality show condotto da Antonella Clerici. "Io so che devo dimagrire - ha continuato la vincitrice del programma - ma con questa fisicità mi vengono fatte delle battute alle quali io sono costretta a ridere". Poi si lascia andare a uno sfogo: "Perché non posso essere accettata per quello che sono? Io sono così, mettetevelo in testa, se vorrò dimagrire sono affari miei".

Patrizia ha ricordato alcune delle offese verbali ricevute durante la sua vita: "Una cosa davvero orribile è quando sei ospite a casa di qualcuno e ti dicono 'con te il piatto non lo devo neanche lavare". O ancora, "Mi hanno detto 'sei molto brutta, ma sei bravissima'. Io volevo sprofondare, ma non ti vergogni di dire una cosa del genere? Sarò anche brutta, ma perché lo devi dire?", ha aggiunto la cantante che ha ammesso "sicuramente da questo ho imparato che non giudicherò mai più nessuno".