"È un amore che va oltre la morte. Non c'è più la presenza fisica, ma l'amore che ci legava è talmente oltre che non si può spiegare". Così Giada De Blanck, ospite oggi a Verissimo, ha ricordato la mamma Patrizia De Blanck morta lo scorso 8 febbraio all'età di 85 anni. "Sono stata davvero fortunata - aggiunge Giada in lacrime - non tutti hanno i genitori con i quali vanno d'accordo. Era una mamma speciale, mi ha cresciuto con dei valori incredibili che non esistono più. Io non posso fare altro che continuare ad amarla anche oltre la morte".

La figlia Giada ricorda gli ultimi giorni di vita della madre: "Tutto è cominciato la notte del 19 dicembre, aveva già avuto delle avvisaglie leggere ma non si voleva far vedere, era molto stanca, non riusciva ad alzarsi da letto. Quel giorno mi sono accorta che qualcosa non andava, ho chiamato l'ambulanza. Poi mi hanno chiamato dall'ospedale dicendomi 'Ci dispiace, tua madre ha una leucemia molto grave', io sono quasi svenuta. Mi è crollato il mondo addosso. Da lì è iniziata la mia lotta, ho lottato tantissimo per farle avere le giuste terapie. Ho fatto di tutto. Ho dedicato la mia vita alla mia mamma e in quel momento è stata davvero dura".

Patrizia De Blanck non sapeva cosa le stesse accadendo: "Mamma non sapeva della sua malattia, perché volevo solo proteggerla. Mi sono caricata io delle decisioni e delle responsabilità, da sola". Gli ultimi giorni, ricorda Giada, "sono stati difficilissimi perché mamma stava reagendo bene alla terapia" fino a quando "è arrivata l'infezione, è peggiorata e lì ho pensato che non serviva accanirmi, non era quello che mamma avrebbe voluto". Una decisione molto sofferta: "Mia mamma era la mia vita e io avevo tanto paura di rimanere da sola, tanto. L'ho lasciata andare, mi è morta davanti. Mi ha aspettata, ero andata a bere dell'acqua, sono rientrata, ha sospirato e poi se n'è andata. Ho capito che dovevo lasciarla andare".