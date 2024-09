"Mi farebbe piacere ospitare un incontro tra Renzi e Conte. Si potrebbe fare un'anteprima a 'Cinque Minuti' e poi il gioco più duro a 'Porta a Porta'". Parte con un invito ufficiale di Bruno Vespa la presentazione della nuova stagione di 'Cinque minuti' e di 'Porta a porta', al via dal 10 settembre su Rai1 rispettivamente alle 20.30 subito dopo il Tg1 e nella fascia della seconda serata. Una stagione che vedrà il format di 'Porta a porta' con diverse novità. "Il programma soffre perché arriva in un orario terribile e soprattutto con un traino terribile -spiega il conduttore - quindi abbiamo pensato di rinnovarci. Intanto c'era un tavolo e l’abbiamo tolto, sostituito con delle poltroncine comodissime".

E poi: "Meno ospiti, e quindi ospiti più importanti, nel senso che verranno trattati in maniera più attenta: ci saranno più faccia a faccia e anche con me le interlocuzioni aumenteranno. Via quadri e cornici, una grafica migliore, realtà aumentata, e il piccolo televisore sarà sostituito da un ledwall importante. Ma soprattutto, visto che quando arriviamo noi tutti sanno tutto, il nostro obiettivo è aiutare la gente a capire quello che succede". E a proposito degli ospiti, "spero che Giorgia Meloni venga quando avrà qualcosa da dire, e immagino che sarà quando avrà capito quali deleghe avrà Fitto", forse già nei prossimi giorni, annuncia Vespa. Che nella prima puntata introduce la presenza di Giovanni Costantino, presidente di The Italian Sea Group, la holding che detiene dal dicembre 2021 il marchio Perini Navi, "per tentare di capire cosa è successo quella notte sul Bayesan, quando una barca perfetta inaffondabile è invece affondata".

"Ricorderemo Mike Bongiorno, avremo Stefano De Martino" e verrà invitata certamente anche "Elly Schlein, perché è la nostra caratteristica, non riusciamo a non essere pluralisti", scandisce il decano dei giornalisti Rai. La politica sarà ovviamente presente fra i temi del programma, anche se "la cosa che tira di più è ancora la cronaca - spiega Vespa - La politica tira nel momento in cui c’è il leader forte che dice qualcosa di forte. La faremo quando vale la pena di farla".

Il giornalista lancia poi un affondo sulla par condicio: "Siamo riusciti a sopravvivere ad una legge infernale sulla par condicio -dice-. Invidio molto le tv commerciali perché se ne fottono. Noi ci siamo dovuti scontrare fisicamente al tavolo autorale per un secondo in più o in meno di presenza in tv. Stiamo scherzando, è questo il mestiere? Mi auguro che il legislatore provveda immediatamente".

Porta a Porta è dotato di "una squadra di grande livello, fra autori, giornalisti e inviati -spiega il direttore dell’Approfondimento Rai Paolo Corsini- è una trasmissione partita nel '96, quasi 30 anni fa, ha avuto il pregio, in un momento in cui la politica era distante dai cittadini di riavvicinarli. Possiamo dire che ha fatto la storia, rendendo il linguaggio politico accessibile a tutti". ‘Cinque minuti’ " è al suo terzo anno, ed è un consolidato successo. Il garbo e la serietà costituiscono la cifra che contraddistingue i due programmi sulla scena politica italiana", conclude.