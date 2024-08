'(P)Ossessione - L'Alcolismo e le sue voci', podcast racconta lato oscuro dipendenza

Si chiama '(P)Ossessione - L'Alcolismo e le sue voci' il podcast giornalistico ideato, scritto e realizzato da Alessio Belli insieme ad Alfonso Santagata e Lorenzo Lanzi, con le musiche originali di Lorenzo Lanzi, che racconta la dimensione più micidiale della dipendenza dall'alcol. Disponibile su Spotify, il podcast prende il via con la storia di A, la voce narrante, in parte romanzata e adattata per i fini narrativi e divulgativi. Tutti i dati forniti sono veri, verificati e citati. Per tutelare le persone coinvolte, in alcuni casi, è stato omesso il loro vero nome o si è preferito usare un nome di finzione ma le testimonianze e le interviste sono state fatte a personaggi reali e appartengono alla vita e alle effettive attività delle persone coinvolte.

La creazione di questo podcast, le vie che ha preso la sua scrittura e la composizione di ogni puntata, ha creato un rapporto privilegiato con il gruppo degli Alcolisti Anonimi. Ma numerose sono le realtà che gli autori hanno incontrato e segnalato in vari passaggi del podcast. Belli e Santagata tengono a sottolineare che ogni supporto, ogni gruppo, ogni realtà pronta ad aiutare le persone nella loro battaglia contro l’alcolismo, a capire il problema, ha il loro più totale e assoluto appoggio.

"L'idea per questo podcast mi è venuta in mente l'estate scorsa, quando sommerso dal lavoro, articolo dopo articolo, realizzai che era tempo di tornare a scrivere qualcosa di mio - racconta Alessio Belli, giornalista, scrittore e speaker -. Così, grazie anche a degli ascolti musicali (vedi Lana del Rey), alcuni passaggi del passato, diciamo così, movimentati, ho iniziato a buttare giù la storia di A. Che sia chiaro, non sono né io né il mio collega di scrittura Alfonso Santagata, per quanto ci piaceva l'equivoco dell'iniziale".

Partendo da A., sottolinea Belli, "ho iniziato ad incontrare tutte le persone che mi hanno permesso di dare forma concreta a questo argomento di cui si tratta credo tutti i giorni ma forse in maniera superficiale. Penso alle battute che si fanno su Alcolisti Anonimi. Così sono andato direttamente da loro a chiedere cosa ne pensavano. Stessa cosa ho fatto con i rappresentanti del mondo medico, dei commercianti. Così abbiamo avuto modo di affrontare in maniera più chiara la possessione dall'alcolismo, che non vuol dire scagliarsi contro l'alcol a prescindere ma scavare tra gli aspetti più delicati di questa dipendenza".

Quella di 'P(O)ssessione - L'Alcolismo e le sue voci' non è una battaglia contro l’alcol ma un racconto della sua dimensione più micidiale. Ascoltando chi ne è uscito e chi ancora ci convive, analizzando i dati provenienti da tutto il mondo, parlando con rappresentanti dell’ambito medico e associazioni che l’affrontano tutti i giorni, questo podcast cercherà di capire quanto l'alcol è calato nella nostra vita e i danni dovuti al suo abuso. Gli autori girano il mondo parlando dell’ossessione mentale e partendo dalla storia di A finiscono a quella degli Alcolisti Anonimi.