Premio Diva e Donna, Venezia celebra talento e successo al femminile

E' tornato in Laguna il Premio Diva e Donna, ideato e organizzato da Tiziana Rocca, che nella serata di unedì 7 settembre ha celebrato a Venezia i 21 anni dalla fondazione del settimanale "Diva e Donna", diretto da Angelo Ascoli. La cerimonia si è svolta nella cornice del Sina Centurion Palace, affacciato sul Canal Grande, in occasione dell’83/a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Nato con l’obiettivo di sostenere le donne, il loro talento e il percorso professionale, il Premio ha mantenuto anche quest’anno una formula più raccolta e riservata, ampliando al tempo stesso il numero delle categorie dedicate alle personalità che si sono distinte nei rispettivi ambiti. Ambasciatrice dell’edizione 2026 è stata Elettra Lamborghini, cantante, personaggio televisivo e imprenditrice, alla quale è andato il Premio Diva e Donna per la Musica.

Numerosi i protagonisti premiati nel corso della serata. Heather Parisi ha ricevuto il Premio Diva e Donna alla Carriera, mentre Elisabetta Gregoraci è stata insignita del Premio Diva e Donna dell’anno. A Barbara Foria il riconoscimento Best Comedy Actress, mentre Gianluca Cerasola ha ricevuto l’Humanitarian Award. Il Premio Diva e Donna International è andato a Blanca Blanco, mentre per lo sport è stata premiata Alice D’Amato. Riconoscimenti anche nel mondo della lirica, con il premio assegnato a Miriam Battistelli, e nell’ambito della valorizzazione del ruolo femminile, con il Women Power Award a Elisabetta Pellini. A Clizia Incorvaia, infine, il premio dedicato ai Content Creator.