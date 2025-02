Premio Meccoli "ScriverediCinema", Lucrezia Leombruni (Adnkronos) tra i premiati

Alla redattrice dell'Adnkronos Lucrezia Leombruni va il premio Domenico Meccoli "ScriverediCinema" in ricordo di Luca Svizzeretto, il riconoscimento assegnato dall’Associazione Culturale AmaRcorD destinato alle donne, e non solo, che si sono distinte nell’arco dell’anno nella promozione del cinema attraverso tutti i mezzi di comunicazione. "Per incarnare, alla sua giovanissima età, alcuni dei valori intramontabili dell'etica giornalistica: professionalità, preparazione, affidabilità, curiosità. Oltre alla determinazione e abilità nello spaziare tra media diversi: agenzie, web, nuovi canali giornalistici, e dirette social gestite con criterio, e senso della notizia", recita la motivazione. La cerimonia di premiazione, che si è tenuta al Cinema Caravaggio di Roma, è stata l'occasione per celebrare il talento femminile e per rendere omaggio a coloro che, con la loro passione e professionalità, contribuiscono a rendere grande il cinema italiano. A ricevere il premio Meccoli anche le giornaliste Gloria Satta per i suoi 50 anni a Il Messaggero; Elizabeth Missland, Anna Maria Pasetti, Ilaria Ravarino e Denise Negri.

Il Premio si inserisce nello storico festival cinematografico 'Primo Piano sull'Autore - Pianeta Donna' diretto da Franco Mariotti. Giunta alla sua 42esima edizione, la kermesse ha celebrato i talenti che hanno saputo raccontare storie di donne e valorizzare il contributo femminile nel panorama cinematografico. A partire dalle attrici Milena Vukotic, Valeria Golino, Federica Luna Vincenti, Jasmine Trinca, Barbara Bobulova e la produttrice Viola Prestieri. Ma anche due premi per 'Vermiglio', alla regista Maura Delpero - assente perché attualmente a Buenos Aires, dove vive con la sua famiglia - e Miglior trucco a Frédérique Foglia.

"Le donne, che tanto hanno dato, danno e daranno ancora al cinema italiano, sono state nuovamente le protagoniste indiscusse della nuova edizione del festival", ha dichiarato il festival, organizzato dall’Associazione Culturale AmaRcorD con il contributo del ministero della Cultura (Mic) – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Da sei edizioni si dedica in maniera competitiva a opere prime e non di autrici italiane e straniere - con particolare riguardo agli esordi cinematografici - ma anche ad autori che raccontano storie di donne.