"Sarà un listino lungimirante per immagginare il cinema di domani senza perdere le nostre radici nel segno dei grandi autori, ma non solo". Così Paolo Del Brocco, amministratore delegato di Rai Cinema, ha presentato il listino 2026 di 01 Distribution con alcune anticipazioni sulle prossime produzioni targate Rai Cinema, in collegamento da Ciné – Giornate di Cinema, la manifestazione di Riccione dedicata all’industria cinematografica italiana e promossa da Anica in collaborazione con Anec. La prossima stagione si apre con un’imponente presenza di grandi autori del cinema italiano, da sempre ossatura dei listini di 01, che condividono "uno stesso sguardo sull'essere umano, al centro infatti non ci sono personaggi straordinari o eroi, ma persone", ha spiegato Del Brocco. Ed è quello che mostra Nanni Moretti in 'Succederà questa notte' (dal 3 dicembre in sala), che racconta un amore che attraversa gli anni e cambia insieme ai suoi protagonisti. Ma anche 'The Echo Chamber' di Andrea Pallaoro (dal 10 settembre nelle sale), che riflette sulla forza della cura e dei sentimenti anche nelle situazioni più difficili, e in 'Scherzetto' di Mario Martone e ne 'L'estranea' di Paolo Strippoli (8 ottobre), due opere profondamente diverse che, ciascuna con il proprio linguaggio, raccontano come gli equilibri famigliari possano trasformarsi e mettere in discussione le identità di chi ne fa parte. Elementi che animano anche 'Je so' pazzo' di Nicola Prosatore (15 ottobre), dove la vicenda artistica e umana di Pino Daniele diventa il racconto della ricerca di sé, delle proprie radici e della propria voce.

Anche 'Nessun dolore' di Gianni Amelio nasce dal momento in cui un’esistenza viene profondamente sconvolta e il protagonista è chiamato a confrontarsi con il senso di colpa, la responsabilità e la possibilità di ricominciare. 'Il rumore delle cose nuove' di Paolo Genovese (12 novembre) mostra come un gesto apparentemente piccolo possa modificare il destino di molte persone, mentre 'Bianco' di Daniele Vicari racconta un’impresa estrema che mette alla prova uomini, caratteri e relazioni. Anche le commedie condividono questo sguardo, affrontando con leggerezza gli stessi grandi temi dell'identità, delle relazioni e del cambiamento. 'Un tranquillo funerale di famiglia' di Massimiliano Bruno (29 ottobre) parte da un lutto per raccontare gli equilibri, spesso fragili, che regolano ogni famiglia, mentre 'Cambogia', l'opera prima di Valerio Lundini, gioca sul confine tra realtà e finzione per interrogarsi, con il suo stile surreale, sull’identità, sull’immagine che abbiamo di noi stessi e su quella che gli altri costruiscono di noi.

Accanto al cinema italiano, il listino conferma anche una proposta internazionale di grande qualità. A partire da 'Paper Tiger' (in Concorso all'ultima edizione del Festival di Cannes), il nuovo film di James Gray che riunisce sullo schermo Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller in un intenso racconto familiare dove ambizione, lealtà e tradimento sono protagonisti. Accanto a lui troviamo Edward Berger, premio Oscar per 'Niente di nuovo sul fronte occidentale', nonché regista di 'Conclave', che dirige Brad Pitt in 'The Riders', adattamento del celebre romanzo di Tim Winton: il viaggio di un uomo alla disperata ricerca della moglie scomparsa si trasforma in un percorso emotivo e interiore. Con 'Wife and Dog', il maestro dell’action Guy Ritchie torna dietro la macchina da presa per raccontare il mondo dell'aristocrazia britannica e delle competizioni cinofile, dirigendo un cast straordinario composto da Benedict Cumberbatch, Anthony Hopkins, Rosamund Pike e James Norton.

La produzione europea è ben rappresentata dal campione di incassi francese 'Just an Illusion - La mia famiglia quasi perfetta' diretto da due autori amatissimi dal pubblico come Olivier Nakache ed Éric Toledano (registi del cult 'Quasi amici') e interpretato da Louis Garrel e Camille Cottin, che tornano a raccontare con il loro stile inconfondibile i legami familiari. Tra i grandi titoli europei figurano anche 'Pressure' di Anthony Maras, con Brendan Fraser, Andrew Scott, Kerry Condon e Damian Lewis, un intenso thriller storico ambientato nelle ore decisive che precedono lo sbarco in Normandia e 'L'amore immortale' di Alexandre Castagnetti porta sul grande schermo una storia romantica sospesa tra passato e presente con Romain Duris e Deva Cassel. Completano la proposta 'Sunny Dancer', esordio di George Jacques, con Bella Ramsey, Neil Patrick Harris e Jessica Gunning, un racconto di formazione che unisce energia, ironia ed emozione e che sarà presentato al Giffoni, e 'La vendetta perfetta - Bear Country' di Derrick Borte, action thriller con Russell Crowe, Luke Evans, Teresa Palmer e Aaron Paul, presentato in anteprima italiana al Taormina Film Festival. Per Del Brocco "la sfida principale per il cinema in sala, oggi, è intercettare nuovi pubblici senza perdere la propria identità culturale ed editoriale, che rappresenta la forza del nostro cinema. Le piattaforme, da un lato, possono costituire un problema; dall’altro, sono un’opportunità: la lunga vita di un film in streaming garantisce infatti una seconda esistenza alle opere, ampliandone la visibilità e la capacità di raggiungere spettatori diversi".

Del Brocco ha colto l'occasione per svelare alcune nuove produzioni in casa Rai Cinema, a partire dal nuovo film di Edoardo De Angelis, 'Il fuoco che ti porti dentro', con Vanessa Scalera, Lino Musella e Tommaso Ragno. E ancora: "Tra pochi mesi, subito dopo l'estate, inizieranno ufficialmente le riprese di 'Follemente atto 2' di Paolo Genovese che vedrà di nuovo insieme lo stesso fantastico cast, che ha confermato con entusiasmo la propria partecipazione". Un'avventura condivisa nuovamente insieme ai produttori di Lotus Production e Leone Film Group. Tra gli annunci c'è anche Pierfrancesco Favino, che interpreterà Sergio Marchionne in 'Falcon' di Marco Bellocchio. "Le riprese inizieranno in autunno e il regista porterà sullo schermo la vicenda umana e professionale di Marchionne, figura centrale nella storia industriale, economica e sociale del Paese". Il film "non racconterà soltanto una delle operazioni finanziarie e industriali più rilevanti degli ultimi decenni, ma soprattutto il ritratto di un uomo: la sua visione, la sua determinazione, le responsabilità e le contraddizioni che ne hanno segnato il percorso". Il progetto è firmato da Kavac Film, Emotion Network e Rai Cinema, in collaborazione con Hbo Max.

Un listino "lungimirante" che coincide con un traguardo importante: dopo i 25 anni di Rai Cinema, anche 01 compie 25 anni di attività. "Quando, venticinque anni fa, 01 è entrata nel mercato della distribuzione, lo ha fatto con l'ambizione di dare nuovo impulso al cinema italiano, accompagnando autori, produttori, registi e interpreti in un percorso di crescita che ha contribuito a rafforzare il nostro cinema e a renderlo sempre più competitivo, riconoscibile e vicino al pubblico", ha dichiarato Del Brocco. Ma celebrare un anniversario "non significa guardare soltanto al passato, significa soprattutto guardare avanti: se questi primi venticinque anni sono stati quelli della costruzione, i prossimi dovranno essere quelli del rinnovamento. Il cinema sta cambiando, cambiano i linguaggi, cambiano i pubblici, cambiano le modalità con cui le storie vengono raccontate e vissute. E noi vogliamo essere protagonisti di questo cambiamento".