E' stato il programma più seguito del prime time di sabato con 2.192.000 spettatori e il 17.9% di share

Il secondo e ultimo appuntamento con 'Sanremo Top' su Rai1 è stato il programma più seguito del prime time di sabato con 2.192.000 spettatori e il 17.9% di share. Al secondo posto, in un testa col programma del conduttore e direttore artistico di Sanremo 2026, il concerto in replica del vincitore del festival Sal Da Vinci: su Canale5 'Stasera… che Sera!' ha infatti ottenuto 2.011.000 spettatori con uno share del 15.2%. In terza posizione, si tallonano 'Tata Matilda e il grande botto' su Italia1 (908.000 spettatori, share 5.6%) e 'In Altre Parole' su La7 (1.124.000 spettatori, share 6.1%, nella prima parte, e 669.000 spettatori, share 4.9%, nella seconda parte chiamata 'In Altre Parole… Ancora').

A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: '…altrimenti ci arrabbiamo!' su Rete4 (847.000 spettatori, share 5.4%), 'F.B.I.' su Rai2 (718.000 spettatori, share 4.2%), 'The Whale' su Rai3 (595.000 spettatori, share 3.6%), 'Accordi & Disaccordi' sul Nove (519.000 spettatori, share 3.4%), '4 Ristoranti' su Tv8 (420.000 spettatori, share 2.3%).

In acces prime time, 'Affari Tuoi' su Rai1 ha ottenuto 4.506.000 spettatori e il 24.1% di share, mentre su Canale5 'Gira La Ruota della Fortuna' ha totalizzato 3.726.000 spettatori col 20.6% di share e 'La Ruota della Fortuna' ha registrato 4.747.000 spettatori con il 25.4% di share.