"Io non ho mai tradito, però lo sono stata". Raffaella Fico ospite oggi, martedì 8 settembre, a La volta buona ha confessato di essere stata tradita dal suo ex compagno, anche se non ha svelato i dettagli e il nome.

La showgirl ha ammesso di non aver mai preso il telefono per sbirciare: "L'ho semplicemente chiesto. Lui era lì col telefono, ho chiesto con chi si stesse scrivendo perché avevo percepito qualcosina. Lui mi ha detto che non stava facendo nulla, allora gli ho scritto di farmi vedere i messaggi e così ho scoperto tutto", ha raccontato. "Anche se - ha aggiunto con ironia - devo dire che aveva il dito molto abile e veloce nel cancellare tutto. Secondo me ne aveva anche più di una, io ne ho beccata solo una però".

Fico ha ammesso di non averlo perdonato, anzi: "L'ho fatto andare via. Via di casa subito". La modella, 38 anni, non ha cercato un confronto con la terza persona: "Io non chiamato lei, la colpa non è della donna. Alla fine è dell'uomo, che se non vuole sbagliare, sa cosa è giusto non fare".