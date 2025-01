Rai Cinema 'si prende' il Regno Unito con il doc 'Posso entrare? An Ode to Naples'

Rai Cinema 'si prende' il Regno Unito. Il documentario 'Posso entrare? An Ode to Naples' di Trudie Styler arriva dal 24 gennaio su Disney+ UK. "Siamo riusciti a vendere questo doc su Napoli, oltre che a tanti Paesi, ma anche a Disney+ UK e Hulu in Nord America (dal mese prossimo, ndr), che è un'altra piattaforma del mondo Disney. Per noi è una grande soddisfazione, non è un'operazione scontata". In questo mercato infatti, "non c'è una grande visibilità del cinema italiano. Quindi, questo per noi è un primo passo per incrementare la visibilità del nostro marchio come Rai Cinema e, in generale, del prodotto italiano". A dirlo è l'amministratore delegato di Rai Cinema Paolo Del Brocco all'Adnkronos, all'indomani della premiere del documentario della moglie del cantante Sting - organizzata da Rai Cinema e Disney+ - che si è tenuta al Regent Street Cinema di Londra, una città in cui il pubblico italiano è presente: "In Inghilterra vivono 500mila italiani, e non si tratta di emigranti di vecchia data ma per la grande maggioranza giovani", fa notare Del Brocco.

All'anteprima - introdotta dall’amministratore delegato di Rai Cinema, produttore del film insieme a Big Sur e Mad Entertainment - una parata di stelle a partire da Hugh Grant, Benedict Cumberbatch, Kiefer Sutherland, i registi Terry Gilliam e Mike Figgis, gli attori britannici Ian McKellen, Jonathan Cake e Roman Griffin Davis. Tra gli ospiti illustri anche l’amministratore delegato di The Walt Disney Company, Bob Iger ("è stato un onore averlo con noi, non è una personalità che si incontra facilmente"), Paolo Agostinelli, senior vice president di The Walt Disney Company e Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia, i produttori del film Carolina Terzi e Lorenza Stella. Insieme a loro il Console d’Italia a Londra Alessandro Mignini e il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Londra Francesco Bongarrà. Al termine della proiezione, un dibattito con il pubblico moderato dalla nota presentatrice britannica Claudia Winkleman. A seguire, una cena di gala 'animata' dall'esibizione del tenore Vittorio Grigolo, che ha eseguito alcune arie del repertorio napoletano ed operistico. "E' una grande soddisfazione per l'Italia perché attraverso i nostri film esportiamo le bellezze italiane in giro per il mondo, da sempre la nostra missione", sottolinea Del Brocco.

Gli appuntamenti non sono finiti. Oggi, 22 gennaio, l’Istituto Italiano di Cultura di Londra insieme a Rai Cinema ha organizzato alle 18.30 un incontro dal titolo 'A conversation on Naples' alla presenza della regista e moderato dalla giornalista Rita Di Santo. Il talk si svolgerà nella sede dell’Istituto Italiano alla presenza del viceambasciatore d’Italia Riccardo Smimmo, del console generale Domenico Bellantone e del direttore dell’Istituto Italiano Francesco Bongarrà.