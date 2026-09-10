Rai: variazioni dei programmi tv di domani

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
14:00 La volta buona
14:35 Speciale Tg1: 11 settembre 2001, 25 anni dopo
16:00 Il Paradiso delle Signore 11 - Daily Stagione 9
RAI 2
08:45 Telefilm I casi della giovane Miss Fisher – Il ritmo della morte (anziché I casi della
giovane Miss Fisher - Scuola di cucina con delitto)
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17:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Una pista per Alex”
17:50 Radio2 Social Club – Clip
18:05 TG Parlamento
18:10 TG2 L.I.S.
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19:00 Telefilm Blue Bloods: “Cattive compagnie” e “Nel paese delle meraviglie” (anziché gli episodi previsti)
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04:55 Telefilm Rex: “Il calendario” (anziché Zio Gianni)
05:40 (anziché 05:15) Impazienti
05:50 Piloti
RAI 3
12:25 Quante storie
13:00 Cortometraggio: Avversario (anziché Geo)
13:20 Passato e Presente
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15:10 Documentario Divine (anziché Storia di una leggenda. Pininfarina)
16:00 Gli imperdibili
16:05 Aspettando Geo
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21:20 Serie tv La legge di Lidia Poët: “Fantasmi dal passato” e “Intrigo internazionale” 1^ Visione (anziché film Guida pratica per insegnanti)
23:00 (anziché 23:10) Quelli che il Cinema
23:20 Blob