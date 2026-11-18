Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
02:55 Telefilm Hudson & Rex: “Sotto pressione” (anziché telefilm Rex)
RAI 3
15:00 Senato della Repubblica. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata
A cura di Rai Parlamento
16:10 (anziché 15:05) PIAZZA AFFARI
16:20 TG3 LIS
16:25 Rai Parlamento Telegiornale
16:30 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
01:15 Save the Date
Incontri, Arti e Cultura
Biennale Danza&Musica 2026