Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:10 (anziché 00:45) Che tempo fa
01:15:00 Reazione a catena
02:30 Provaci ancora prof 4: “La versione di Carmen”
04:05 Il Commissario Rex 8: “Vitamine per morire”
04:50 RaiNews24
RAI 2
14:00 Squadra Speciale Cobra 11: “Gli schiavi” (anziché “Gli schiavi” e “Festa di compleanno”)
14:50 (anziché 15:40) Aspettando Bellamà 2026
15:45 Italia - Bulgaria (Campionato Europeo Femminile di Pallavolo)
(Il telefilm S.W.A.T. previsto alle 16:30, non sarà trasmesso)
RAI 3
Nessuna variazione