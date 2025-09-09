circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani
09 settembre 2025 | 19.24
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 – 08:00 UnoMattina News nel corso del programma :

- 06:25 Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

- 06:30 TG1

- 06:55 Che tempo fa

- 07:00 TG1

08:00 TG1

Che tempo fa

08:35 UnoMattina

00:05 (anziché 23:55) TG1 Sera

RAI 2

17:00 (anziché 17:10) Telefilm S.W.A.T.: “Io non ho paura” (anziché “Al tappeto”)

17:50 70x70 Vol. 2

02:30 (anziché 02:40) Tutto può accadere a Broadway

03:55 (anziché 04:05) Telefilm Rex

05:25 Zio Gianni Sintomi influenzali

05:35 Piloti

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati. "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata A cura di Rai Parlamento

16:10 TG3 LIS

16:15 Rai Parlamento Telegiornale

16:20 Aspettando Geo (Il telefilm Il Commissario Rex, previsto alle 15:10, non sarà trasmesso)

