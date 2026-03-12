Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
00:15 (anziché 23:55) Tg1 Sera
00:20 Tv7
01:30 Che tempo fa
01:35 L'Eredità
02:50 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Vite sospese” e “La fuga”
04:40 RaiNews24
RAI 2
15:00 Ciclismo su Strada. Tirreno – Adriatico 5^ tappa: Marotta-Mondolfo (PU) - Mombaroccio (PU
Commento tecnico Stefano Garzelli. Interviste Franco Bortuzzo
19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “A modo mio” (anziché “La nuda verità”)
19:40 Telefilm 9-1-1: “Storie strappalacrime” (anziché “Aspiranti”)
01:10 Radio2 Social Club (anziché Appuntamento al cinema)
02:20 Appuntamento al cinema (Il film Once We Were Strangers, previsto alle 01:15, non sarà trasmesso)
02:25 Film La Fortuna
03:10 Telefilm The Good Doctor: “A modo mio”
03:50 Telefilm Rex: “N. 13”
04:55 Zio Gianni – Vicina
05:00 Piloti
RAI 3
Nessuna variazione