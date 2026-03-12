circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

12 marzo 2026 | 19.49
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

00:15 (anziché 23:55) Tg1 Sera

00:20 Tv7

01:30 Che tempo fa

01:35 L'Eredità

02:50 Telefilm Un passo dal cielo 2: “Vite sospese” e “La fuga”

04:40 RaiNews24

RAI 2

15:00 Ciclismo su Strada. Tirreno – Adriatico 5^ tappa: Marotta-Mondolfo (PU) - Mombaroccio (PU

Commento tecnico Stefano Garzelli. Interviste Franco Bortuzzo

19:00 Telefilm 9-1-1 Lone Star: “A modo mio” (anziché “La nuda verità”)

19:40 Telefilm 9-1-1: “Storie strappalacrime” (anziché “Aspiranti”)

01:10 Radio2 Social Club (anziché Appuntamento al cinema)

02:20 Appuntamento al cinema (Il film Once We Were Strangers, previsto alle 01:15, non sarà trasmesso)

02:25 Film La Fortuna

03:10 Telefilm The Good Doctor: “A modo mio”

03:50 Telefilm Rex: “N. 13”

04:55 Zio Gianni – Vicina

05:00 Piloti

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
