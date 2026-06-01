Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
06:00 – 08:50 UnoMattina News
- Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati
- 06:30 TG1
- Che tempo fa
- 07:00 TG1
- 08:00 TG1
- Che tempo fa
08:50 Rai Parlamento Telegiornale
8:55 TG1 LIS
09:00 Roma dai Fori Imperiali: Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica
12:15 Camper Osteria Italia
(Il programma UnoMattina previsto alle 08:35 non andrà in onda)
RAI 2
18:05 Rugby. Serie A Élite maschile. Finale: Rugby Petrarca - Valorugby Emilia
Telecronaca Nicola Sangiorgio. Commento tecnico Andrea Gritti
RAI 3
Nessuna variazione