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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
01 giugno 2026 | 08.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

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 RAI 1

06:00 – 08:50 UnoMattina News

- Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

- 06:30 TG1

- Che tempo fa

- 07:00 TG1

- 08:00 TG1

- Che tempo fa

08:50 Rai Parlamento Telegiornale

8:55 TG1 LIS

09:00 Roma dai Fori Imperiali: Parata Militare in occasione della Festa della Repubblica

12:15 Camper Osteria Italia

(Il programma UnoMattina previsto alle 08:35 non andrà in onda)

 

RAI 2

18:05 Rugby. Serie A Élite maschile. Finale: Rugby Petrarca - Valorugby Emilia

Telecronaca Nicola Sangiorgio. Commento tecnico Andrea Gritti

 

RAI 3

Nessuna variazione

Riproduzione riservata
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domani rai variazioni programmi
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