Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
01:45 Reazione a catena
03:00 Telefilm Il Commissario Rex: “Sotto narcosi”
03:45 RaiNews24
(Il programma Sottovoce e dintorni - Cinematografo Speciale Biennale Cinema 2026 – 83^ Edizione mostra internazionale d’arte cinematografica, previsto alle 01:45 non andrà in onda)
RAI 2
14:00 Telefilm Squadra Speciale Cobra 11: “Rivoluzione 2a parte” – “L’ostaggio” (anzihé gli episodi previsti)
16:30 Telefilm S.W.A.T.: ”Attacco e difesa” e “Nemico nascosto” (anzichà i previsti epidosi)
18:35 Telefilm Blue Bloods: “Antichi rivali “ e “Spara al messaggero” (anziché i previsti “Il potere della Stampa” e “Sotto tiro”)
02:00 Telefilm S.W.A.T.: “Scomparsa” (anziché il Film Calibro 9)
02:40 Telefilm Squadra Speciale Colonia: “I masnadieri” – “Orgoglio e pregiudizio” – Turbolenza”
04:50 Zio Gianni
04:55 Piloti
RAI 3
15:05 Il Provinciale
15:40 Gli imperdibili
15:45 Di là dal fiume e tra gli alberi