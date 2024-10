Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

08:55 La fisica dell'amore

10:10 Binario 2 (anziché “Quasar”)

10:55 Meteo 2

12:00 Felicità 2024 - La stagione della famiglia (anziché “Cook 40”)

13:00 TG2

14.00 Playlist - Tutto ciò che è musica

15.00 (anziché 15:40) Storie di donne al bivio Weekend

16.30 Top - Tutto quanto fa tendenza (anziché “Bellissima Italia - Generazione Green”)

17.15 Onorevoli Confessioni

23:15 (anziché 23:00) 90°... del Sabato

00:15 TG2 - Storie. I racconti della settimana

01:05 TG2 Mizar

01:30 TG2 Cinematinee'

01:40 TG2 Achab Libri

01:45 TG2 - Dossier

02:40 Appuntamento al cinema

02:45 RaiNews24

RAI 3

20:15 (anziché 21:00) La Confessione

21:45 Film Sotto le stelle di Parigi

(2020) Drammatico. Regia: Claus Drexel. Con Catherine Frot, Mahamadou

Yaffa, Jean-Henri Compère, Richna Louvet

23:20 TG3 Mondo

23:45 TG3 Agenda del Mondo

23:50 Meteo 3

23:55 Un Giorno in Pretura - L'Incappucciato

01:05 Appuntamento al cinema

01:10 Fuori Orario. Cose (mai) viste

(il programma Viaggio in Italia previsto alle 20:15 non andrà in onda)