Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
02:30 (anziché 02:45) Che tempo fa
02:35 RaiNews24
RAI 2
08:25 Telefilm Che Todd ci aiuti: “Viaggi astrali” e “Non puoi parlarmi” (anziché gli episodi previsti)
18:05 (anziché 18:15) TG2 L.I.S.
18:10 TG Sport Sera
18:25 Radio2 Social Club – Clip
22:40 Telefilm F.B.I. International: “Una tradizione di segreti”
23:20 Il Sabato al 90°
00:20 TG2 - Storie. I racconti della settimana
01:10 TG2 Mizar
01:35 TG2 - Dossier
02:20 Appuntamento al cinema
02:25 RaiNews24
RAI 3
15:00 I Giganti - Valle d’Aosta (anziché Sicilia)