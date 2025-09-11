circle x black
Rai: variazioni programmi tv di domani

11 settembre 2025 | 19.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

06:00 – 08:00 UnoMattina News

nel corso del programma:

- 06:25 Previsioni sulla viabilità CCISS Viaggiare informati

- 06:30 TG1

- 06:55 Che tempo fa

- 07:00 TG1

08:00 TG1

Che tempo fa

08:35 UnoMattina

RAI 2

17:10 Telefilm S.W.A.T.: “A prova di bomba” (anziché “Hotel L.A.”)

23:15 Oltre il Cielo - Tutto per un panino

Meteo 2

23:55 Piloti

00:25 (anziché 00:55) Atletica - Mondiali di Tokyo 2025

05:25 Zio Gianni

05:35 Piloti (Il telefilm S.W.A.T., previsto alle 23:45, non sarà trasmesso)

RAI 3

15:15 Elisabetta II: Ritratto di regina Prima Visione (anziché Stelle Paralimpiche)

16:30 (anziché 16:05) Aspettando Geo

17:00 (anziché 17:10) Geo

