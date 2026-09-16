Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
Nessuna variazione
RAI 2
11:00 TG Sport
18:35 TG Sport
RAI 3
12:55 I mestieri della Tv: Il Regista (anziché Geo Documentario)
15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di rai Parlamento
15:45 (anziché 15:00) TG3 LIS
15:50 Speciale TGR – Puliamo il Mondo
16:05 Rai Parlamento Telegiornale
16:10 Aspettando Geo
(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)
23:25 Cronache della Storia: Malta 1565 l'assedio (anziché Cronache dal Mito Artemide: tra natura e cultura)