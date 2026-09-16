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Rai: variazioni programmi tv di domani

Rai: variazioni programmi tv di domani
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16 settembre 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

Nessuna variazione

RAI 2

11:00 TG Sport

18:35 TG Sport

RAI 3

12:55 I mestieri della Tv: Il Regista (anziché Geo Documentario)

15:00 In diretta dal Senato della Repubblica "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di rai Parlamento

15:45 (anziché 15:00) TG3 LIS

15:50 Speciale TGR – Puliamo il Mondo

16:05 Rai Parlamento Telegiornale

16:10 Aspettando Geo

(Il telefilm Last Cop – L’ultimo sbirro, previsto alle 15:25, non sarà trasmesso)

23:25 Cronache della Storia: Malta 1565 l'assedio (anziché Cronache dal Mito Artemide: tra natura e cultura)

Riproduzione riservata
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Tag
domani rai variazioni programmi
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