Rai: variazioni programmi tv di domani

16 settembre 2025 | 19.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:

RAI 1

21:30 Ciclo Camilleri incontra Montalbano - Il Commissario Montalbano: “Una voce di Notte” (anziché il film La ragazza del mare)

23:35 (anziché 23:45) Porta a Porta

RAI 2

17:10 Telefilm S.W.A.T. “La lista nera” (anziché “El Diablo”)

19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Quello che resta” (anziché “Rapimenti & bugie”)

00:35 (anziché 00:25) Radio2 Social Club

Meteo 2 (Si intende soppresso I Lunatici)

01:40 Un milione di piccole cose - Non era questo il piano

02:20 Romeo & Juliet

04:10 Bastardi a mano armata

05:30 Zio Gianni

05:35 Piloti

(Il programma I Lunatici, previsto alle 01:45, e il telefilm Rex, previsto alle 04:30, non saranno trasmessi)

RAI 3

15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento

16:10 TG3 LIS

16:15 TGR Puliamo il mondo

16:30 Rai Parlamento Telegiornale

16:35 Aspettando Geo

(Il telefilm Il Commisario Rex, previsto alle 16:25, non sarà trasmesso)

