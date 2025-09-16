Queste le variazioni Rai dei programmi tv di domani:
RAI 1
21:30 Ciclo Camilleri incontra Montalbano - Il Commissario Montalbano: “Una voce di Notte” (anziché il film La ragazza del mare)
23:35 (anziché 23:45) Porta a Porta
RAI 2
17:10 Telefilm S.W.A.T. “La lista nera” (anziché “El Diablo”)
19:40 Telefilm N.C.I.S.: “Quello che resta” (anziché “Rapimenti & bugie”)
00:35 (anziché 00:25) Radio2 Social Club
Meteo 2 (Si intende soppresso I Lunatici)
01:40 Un milione di piccole cose - Non era questo il piano
02:20 Romeo & Juliet
04:10 Bastardi a mano armata
05:30 Zio Gianni
05:35 Piloti
(Il programma I Lunatici, previsto alle 01:45, e il telefilm Rex, previsto alle 04:30, non saranno trasmessi)
RAI 3
15:00 In diretta dalla Camera dei Deputati "Question Time" Interrogazioni a risposta immediata. A cura di Rai Parlamento
16:10 TG3 LIS
16:15 TGR Puliamo il mondo
16:30 Rai Parlamento Telegiornale
16:35 Aspettando Geo
(Il telefilm Il Commisario Rex, previsto alle 16:25, non sarà trasmesso)