Rainbow Group, Gian Paolo Tagliavia nuovo Executive Vice President Tv, Digital and Talent

Gian Paolo Tagliavia entra in Rainbow Group - realtà italiana leader nella creazione di contenuti audiovisivi e di animazione - come Executive Vice President Tv, Digital and Talent. L’ex Ceo di Rai Pubblicità rafforzerà la strategia di espansione e innovazione del gruppo guidato da Iginio Straffi, portando esperienza e visione per nuove sfide globali. Questo nuovo incarico - si legge in una nota - conferma la volontà del Gruppo di proseguire con decisione lungo un percorso di espansione e innovazione, già segnato dall’ingresso nel proprio capitale di Tec Movie, veicolo indipendente costituito dai soci aderenti all’iniziativa di The Equity Club (“Tec”), club deal che opera per conto di un gruppo di clienti Ultra High Net Worth di Mediobanca.

Nato a Milano nel 1969 e laureato in Economia, con la sua profonda conoscenza del mondo dei media digitali e tradizionali Tagliavia ha guidato con successo Rai Pubblicità e ricoperto ruoli apicali in aziende come Rai, Mediaset, La7, MTV Italia e Telecom Italia. Durante la sua carriera, ha saputo integrare creatività e business, sviluppando modelli innovativi e strategie di trasformazione digitale per grandi player dell’industria. "Sono lieto di dare il benvenuto a Gian Paolo Tagliavia nel team Rainbow,” ha dichiarato Iginio Straffi, fondatore e presidente di Rainbow. Sono entusiasta di iniziare questa nuova collaborazione con un professionista come lui, che stimo e conosco da molti anni. Con la sua esperienza e visione strategica, sarà una figura chiave che ci accompagnerà nelle prossime sfide creative e nell’espansione delle nostre attività.”

"Conosco e stimo Iginio Straffi da molti anni - ha commentato Gian Paolo Tagliavia - e sono felice di unirmi al Gruppo Rainbow in un momento così dinamico e ricco di sfide per il futuro. Rainbow ha saputo conquistare il pubblico globale con creatività, innovazione e una visione audace dell'intrattenimento, non vedo l’ora di partecipare ad una storia italiana di successo nel mondo". L’arrivo di Tagliavia - conclude la nota - rappresenta un ulteriore passo nella strategia di evoluzione e diversificazione del Gruppo Rainbow, che punta a consolidare il proprio posizionamento nel panorama globale dell’intrattenimento attraverso una continua innovazione di linguaggi e contenuti.