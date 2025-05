Raz Degan ospite oggi di Belve, il programma di Raidue condotto da Francesca Fagnani nella serata del 20 maggio. L'intervista porta sotto i riflettori l'attore ed ex modello israeliano 56enne, che ha costruito buona parte della sua carriera in Italia. Raz Degan ha mosso i primi passi nel mondo dello showbiz come modello, conquistando le copertine dei principali magazine. Il passaggio alla pubblicità è quasi naturale, con una serie di spot e con la 'consacrazione' legata alla pubblicità dell'amaro Jaegermeister e alla celeberrima battuta 'sono fatti miei'.

Tra gli anni '90 e i primi anni 2000, la carriera di attore decolla tra Stati Uniti e Italia, tra serie tv e film. La vita privata è caratterizzata dalla lunghissima relazione con Paola Barale, che dura in linea di massima dal 2002 al 2015. Nel corso di questo periodo, Raz Degan è una presenza frequente sugli schermi italiani. Tra le varie esperienze, nel 2010 partecipa a Ballando con le stelle, nel 2017 è un concorrente dell'Isola dei famosi e finisce per imporsi nel reality. Contemporaneamente, porta avanti anche la distribuzione e la realizzazione di documentari. Si arriva al presente, con l'ingresso nel 2025 nel cast della serie Un passo dal cielo.