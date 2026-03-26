Renga annuncia le prime date del tour estivo, si parte il 9 maggio

Dopo la partecipazione al 76esimo Festival di Sanremo con il brano ‘Il meglio di me’, Francesco Renga annuncia le prime date di ‘Live Estate 2026’, il tour estivo in partenza il 9 maggio prossimo. Gli appuntamenti estivi anticiperanno ‘Live Teatri 2026’, la tournée nei principali teatri italiani prevista tra ottobre e novembre. Le date - prodotte da Friends & Partners - vedranno Francesco Renga protagonista a partire dal 9 maggio da Piazza Milite Ignoto a Pratola Peligna (Aq), per poi proseguire l’11 maggio a Melilli (Sr),, al Festival Terrazza degli Iblei in Piazza San Sebastiano. Il tour continuerà il 4 luglio a Palermo, il 5 luglio a Catania, il 10 luglio a Mirano (Ve) per il Mirano Summer Festival, il 18 luglio nella località TancaIdda di Orosei (Nu) e il 25 luglio a Carovigno (Br), all’Arena 30/40. Dopo la tappa del 15 agosto a Gioiosa Marea (Me), in occasione del Ferragosto Gioiosano in Piazza Cavour, il calendario si concluderà il 18 settembre ad Arzachena (Ss), nella località Tanca di Lu Palu. I biglietti delle date di Palermo, Catania, Mirano e Carovigno saranno disponibili in prevendita a partire dalle 18 di oggi, giovedì 26 marzo. Info su www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.