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"Docu-serie su Rita De Crescenzo? Nessuna richiesta di contributo": il Mic fa chiarezza

La nota del ministero della Cultura sulle indiscrezioni relative alla presunta approvazione della richiesta di fondi pubblici per il doc sulla tiktoker napoletana dal titolo 'Svergognata'

Rita De Crescenzo - Ipa
Rita De Crescenzo - Ipa
26 agosto 2026 | 20.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il ministero della Cultura fa chiarezza sulle indiscrezioni relative alla presunta approvazione della richiesta di fondi pubblici per la docu‑serie dedicata alla tiktoker napoletana Rita De Crescenzo."In merito alle notizie diffuse da alcuni organi di informazione - si legge in una nota -, il ministero della Cultura precisa che la produzione dell’opera audiovisiva dal titolo 'Svergognata' non ha presentato alcuna domanda di contributo pubblico, tax credit o altra misura di sostegno economico. Il ministero pertanto non ha approvato né riconosciuto o concesso alcun beneficio a favore dell’opera, né tantomeno ha avviato alcun tipo di valutazione al riguardo".

Intanto, ieri, Netflix Italia ha smentito all’Adnkronos le voci circolate sulla presunta lavorazione di una docu‑serie dedicata alla tiktoker napoletana. La voce sul presunto progetto dedicato alla creator - un fenomeno virale sin dai primi video - ha immediatamente acceso i social, tra commenti indignati e minacce di disdetta dell’abbonamento Netflix.

L'influencer campana, già al centro di diverse polemiche negli ultimi anni, è di recente tornata alla ribalta per un nuovo caso, dopo aver acquistato, durante un viaggio a Sharm el‑Sheikh, una scimmietta: animale selvatico la cui detenzione in Italia è vietata. L'episodio ha subito generato critiche social e segnalazioni di animalisti.

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docu serie Svergognata Rita De Crescenzo
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