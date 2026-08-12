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Rod Stewart annulla le date del tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore

Il cantante britannico, 81 anni, si è sottoposto a una procedura coronarica con inserimento di uno stent. I medici gli hanno raccomandato quattro settimane di recupero prima del ritorno sul palco

Rod Steward - (Fotogramma/Ipa)
Rod Steward - (Fotogramma/Ipa)
12 agosto 2026 | 14.11
Paolo Martini
LETTURA: 2 minuti

Rod Stewart ha annullato le date del tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore. La popstar si è sottoposto a una procedura coronarica definita dai suoi rappresentanti "di routine". Il cantante britannico, 81 anni, dovrà osservare un periodo di recupero di quattro settimane prima di poter tornare a esibirsi. Stewart è stato sottoposto all'inserimento di uno stent coronarico, un piccolo dispositivo a forma di tubo che viene utilizzato per mantenere aperte le arterie coronarie quando risultano ristrette o ostruite.

Il messaggio sui social

"Mi sento già meglio e sono sulla via della completa ripresa", ha fatto sapere il cantante in un messaggio pubblicato sui social. Stewart ha ringraziato medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si è preso cura di lui, dicendosi però "profondamente deluso" per la cancellazione degli spettacoli. "Mi dispiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con tutti voi", ha aggiunto.

Prima dell'intervento, Stewart aveva già cancellato due concerti, a Cincinnati e Cleveland, inizialmente attribuendo lo stop a una "imprevista ma lieve procedura medica". Il successivo aggiornamento ha chiarito che il cantante aveva completato con successo l'intervento di posizionamento dello stent. Secondo quanto comunicato dal suo staff, i medici sono soddisfatti dell'andamento della convalescenza e Stewart ha già ripreso le normali attività quotidiane.

I concerti annullati

La decisione di interrompere il tour riguarda 11 concerti previsti nelle prossime settimane negli Stati Uniti, compresi sei appuntamenti programmati a Las Vegas. Le informazioni sulle singole date cancellate saranno comunicate direttamente dai promoter e dai locali interessati. Il tour di Stewart prevede inoltre tre concerti in Messico a settembre. Al momento, i biglietti per queste date risultano ancora in vendita, anche se il ritorno del cantante sul palco dipenderà dall'evoluzione del recupero e dal successivo via libera dei medici. Tra i suoi brani più celebri figurano Maggie May, Sailing e Do Ya Think I'm Sexy?. Dopo oltre cinque decenni di carriera, Stewart resta una delle figure più riconoscibili della musica pop britannica.

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