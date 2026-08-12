Il cantante britannico, 81 anni, si è sottoposto a una procedura coronarica con inserimento di uno stent. I medici gli hanno raccomandato quattro settimane di recupero prima del ritorno sul palco

Rod Stewart ha annullato le date del tour negli Stati Uniti dopo un intervento al cuore. La popstar si è sottoposto a una procedura coronarica definita dai suoi rappresentanti "di routine". Il cantante britannico, 81 anni, dovrà osservare un periodo di recupero di quattro settimane prima di poter tornare a esibirsi. Stewart è stato sottoposto all'inserimento di uno stent coronarico, un piccolo dispositivo a forma di tubo che viene utilizzato per mantenere aperte le arterie coronarie quando risultano ristrette o ostruite.

Il messaggio sui social

"Mi sento già meglio e sono sulla via della completa ripresa", ha fatto sapere il cantante in un messaggio pubblicato sui social. Stewart ha ringraziato medici, infermieri e tutto il personale sanitario che si è preso cura di lui, dicendosi però "profondamente deluso" per la cancellazione degli spettacoli. "Mi dispiace deludere i miei fan, ma non vedo l'ora di tornare sul palco e divertirmi di nuovo con tutti voi", ha aggiunto.

Prima dell'intervento, Stewart aveva già cancellato due concerti, a Cincinnati e Cleveland, inizialmente attribuendo lo stop a una "imprevista ma lieve procedura medica". Il successivo aggiornamento ha chiarito che il cantante aveva completato con successo l'intervento di posizionamento dello stent. Secondo quanto comunicato dal suo staff, i medici sono soddisfatti dell'andamento della convalescenza e Stewart ha già ripreso le normali attività quotidiane.

I concerti annullati

La decisione di interrompere il tour riguarda 11 concerti previsti nelle prossime settimane negli Stati Uniti, compresi sei appuntamenti programmati a Las Vegas. Le informazioni sulle singole date cancellate saranno comunicate direttamente dai promoter e dai locali interessati. Il tour di Stewart prevede inoltre tre concerti in Messico a settembre. Al momento, i biglietti per queste date risultano ancora in vendita, anche se il ritorno del cantante sul palco dipenderà dall'evoluzione del recupero e dal successivo via libera dei medici. Tra i suoi brani più celebri figurano Maggie May, Sailing e Do Ya Think I'm Sexy?. Dopo oltre cinque decenni di carriera, Stewart resta una delle figure più riconoscibili della musica pop britannica.