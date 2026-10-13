Il concorrente ha visto una clip del ragazzo nel confessionale e si è sfogato

Alessandro Roncaccia attacca l'ex fidanzato di Piera Meloni al Grande Fratello Vip. Dopo l'ultima puntata del reality, andata in onda nella serata di ieri, il concorrente non ha digerito le parole di Gian Marco Ciaccia, entrato nella Casa nei giorni scorsi per chiarire la sua relazione con Piera e che ha avuto parole dure verso Roncaccia.

Ciaccia, in particolare, in confessionale ha detto che Roncaccia avrebbe manipolato la ragazza approfittando di un suo momento di fragilità, facendo così intendere che sarebbe stato proprio l'avvicinamento tra i due a spingerla a lasciarlo. La clip, mostratagli nel corso della serata, non è piaciuta affatto al concorrente: "Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me", si è sfogato Roncaccia con gli altri in giardino.

Roncaccia su Gian Marco: “È risentito nei miei confronti” #GFVIP https://t.co/6apdK1QSJV — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 13, 2026

Piera ha poi provato a spiegare ad Alessandro le ragioni dell'ex, interpretandone le parole: "Non ce l’ha con te", gli ha detto Meloni, "certo che è risentito, ma quando Gian Marco ha detto delle cose su di te io ti ho difeso, ho detto che non c’entravi nulla. Ci sta che tu ti sia potuto risentire, ma mettiti nei suoi panni".