circle x black
Cerca nel sito
 

Gf Vip, Roncaccia contro ex fidanzato di Piera: "Gian Marco non è un uomo"

Il concorrente ha visto una clip del ragazzo nel confessionale e si è sfogato

Alessandro Roncaccia - X
Alessandro Roncaccia - X
Segui Adnkronos su Google
13 ottobre 2026 | 16.36
Simone Cesarei
LETTURA: 1 minuti

Alessandro Roncaccia attacca l'ex fidanzato di Piera Meloni al Grande Fratello Vip. Dopo l'ultima puntata del reality, andata in onda nella serata di ieri, il concorrente non ha digerito le parole di Gian Marco Ciaccia, entrato nella Casa nei giorni scorsi per chiarire la sua relazione con Piera e che ha avuto parole dure verso Roncaccia.

Ciaccia, in particolare, in confessionale ha detto che Roncaccia avrebbe manipolato la ragazza approfittando di un suo momento di fragilità, facendo così intendere che sarebbe stato proprio l'avvicinamento tra i due a spingerla a lasciarlo. La clip, mostratagli nel corso della serata, non è piaciuta affatto al concorrente: "Non venire da me con quella faccia falsa, non è così uomo come pensavo. Mi ha stretto la mano dicendomi che non ce l’aveva con me", si è sfogato Roncaccia con gli altri in giardino.

Piera ha poi provato a spiegare ad Alessandro le ragioni dell'ex, interpretandone le parole: "Non ce l’ha con te", gli ha detto Meloni, "certo che è risentito, ma quando Gian Marco ha detto delle cose su di te io ti ho difeso, ho detto che non c’entravi nulla. Ci sta che tu ti sia potuto risentire, ma mettiti nei suoi panni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
gf vip roncaccia ex fidanzato piera meloni piera roncaccia
Vedi anche
Francia, atto V delle proteste: gli studenti denunciano di aver ricevuto solo 'briciole' - Videonews
L'arrivo di Papa Leone al Policlinico Gemelli, oggi il ricovero - Video
Gronchi: "Ecco le proposte di Confesercenti contro desertificazione del settore e rilancio economia" - Video
Forum Confesercenti, Bignami (Fdi): "Governo a supporto settore che paga scelte del passato" - Video
Incidente mortale al luna park in Georgia, persone bloccate a 60 metri di altezza - Video
Sciopero Ex Ilva, a Taranto continua l'occupazione delle statali 100 e 106 - Video
Nuoro, dopo 27 ore estratto vivo lo speleologo bloccato in una grotta - Video
News to go
Tatuaggi, boom di imprese in Italia
Lunetta Savino torna giudice Libera Orlando: "Il superpotere? L'ossessione per la giustizia"
Aggressione Davide Iacopini, bollettino medico: l'attore ancora sottoposto a "trattamento intensivo" - Video
Ai, monsignor Paglia: "La tecnologia deve essere al servizio dell'uomo"
Barrese (Intesa Sanpaolo): "Credito e innovazione per accelerare crescita imprese"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza