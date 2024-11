Rossella Erra: "sabato dopo Ballando vi racconto la 'virata' della mia vita"

"Sarà un'intervista sulla mia vita, ma soprattutto una chiacchierata, spontanea e non preparata, tra amiche, un'intervista di cuore con Vira che è una perfetta padrona di casa. Ripercorrerò la mia vita e racconterò come da commercialista sono arrivata in tv". A parlare è Rossella Erra, opinionista della giuria popolare di 'Ballando con le stelle' che, sabato sera, dopo la trasmissione di Milly Carlucci sarà ospite della seconda puntata de 'La vita e’ meravigliosa, il programma ideato da Vira Carbone, scritto con Claudia Manari, in onda su Rai 1 dopo 'Ballando' che in questa edizione, vedrà un'alternanza di medicina, canzoni e danza. E nella rubrica 'e adesso……VIRA”, la prima ospite sarà proprio Rossella Erra, che racconterà quando nella sua vita ha dovuto 'virare' bruscamente per rinascere.

"Vira non mi ha svelato quale sarà il fulcro dell'intervista, e tanto meno le domande, altrimenti arrivo già preparata - scherza Rossella Erra con l'Adnkronos - ma io sono rinomata per essere una che parla a braccio, quindi mi farò sorprendere, questo è sicuro. Anche se - confessa - il mio terrore, chiaramente simpatico, è che quando parlo della mia famiglia e di quello che mi è successo in passato, mi emoziono...perché non ho attutito ancora tutti i colpi del passato. Ed è per questo che mi fa piacere parlarne, perché è come se, parlandone, piano piano rilasciassi un po' del dolore che mi porto dentro. Dunque è terapeutico". A tal proposito Erra tiene a sottolineare quanto "un percorso psicologico" sia "importantissimo" mentre - denuncia - "molti ancora pensano che andare da uno psicologo sia per malati o pazzi. Invece è semplicemente un'autoanalisi, un farsi aiutare da qualcuno che ne capisce meglio, per poter vivere meglio. E' un regalo che facciamo a noi stessi e anche agli altri. Se stiamo bene noi - conclude - possiamo dare tanto anche agli altri".