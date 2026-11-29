"A fine anni Novanta sono rimasto veramente all'asciutto totale, con un conto in banca 'super rosso'. Lì ho sofferto tanto, ero preoccupato soprattutto per i miei figli. Però devo dire che ho avuto una ragazza al mio fianco, mia moglie, che si è data da fare, mi ha sostenuto nonostante tutto e, guardandomi negli occhi, mi ha detto: 'Non mollare, fai quello che è giusto fare'". Inizia da qui, dal momento più buio e dalla forza della famiglia, il racconto di Sal Da Vinci all'Adnkronos. Un contrasto netto con il presente dorato che l'artista partenopeo sta vivendo. Dopo il successo virale di Rossetto e caffè e la trionfale vittoria al Festival di Sanremo 2026 con 'Per sempre sì', Sal sta cavalcando un anno straordinario: un tour, due prime serate evento su Rai1, l'uscita dell'autobiografia 'Per sempre Sal' (Mondadori) e il lancio del suo primo disco natalizio. "È sicuramente un momento molto interessante e molto bello, c'è grande entusiasmo e grande attenzione", ammette l'artista. "Lasciando perdere l'enorme impegno fisico che ci vuole, è qualcosa di veramente sorprendente". Nella sua autobiografia, scritta con Carola Carulli e in libreria dal 24 novembre, Sal si racconta. Il talento da bambino prodigio, le pressioni, e poi il vuoto quando i riflettori si sono spenti: "Mi sono dovuto inventare una nuova vita, sempre con la musica. Ho iniziato a muovere i primi passi andando su e giù, prendendo porte in faccia, umiliazioni e i classici 'calci nel sedere'". Ma il suo motto è sempre stato uno solo: non arrendersi. La risalita è arrivata passo dopo passo, grazie all'incontro con Roberto De Simone e al successo con il musical 'Scugnizzi': "Diciamo che tra il '96 e il '99 è stata veramente difficile, per 3-4 anni me la sono vista brutta, ma sono anni che ricordo con tenerezza perché mi hanno formato tantissimo".

Il 27 novembre è arrivato anche il suo primo progetto discografico dedicato alle feste, 'Sal Da Claus – The Christmas Album' (Atlantic/Warner Music Italy): quattordici brani, tra intramontabili classici della tradizione natalizia, grandi successi internazionali e un inedito. Un'idea nata in un contesto decisamente poco invernale: "L'idea è nata prima dell'estate. Un dirigente della mia casa discografica mi chiese: 'Ti andrebbe di fare un disco di Natale?'. Ci pensai qualche ora, lo richiamai e gli dissi: 'Sì, però voglio fare un feat con Michael Bublé'. Lui pensava fossi fuori di testa, ma abbiamo messo in moto la macchina e ci siamo riusciti". A rendere ancora più speciale il progetto è proprio la presenza di ospiti d’eccezione. Oltre a Michael Bublé, che duetta in 'Maybe This Christmas', l'album vanta collaborazioni con Tony Pitony (in una nuova versione di 'Bianco Natale'), il Coro dell'Antoniano (che accompagna l'artista in 'A Natale puoi') e Tiziano Ferro, che affianca Sal sulle note de 'Il regalo più grande'. L'incontro con quest'ultimo è avvenuto in un'occasione speciale: "Allo Stadio Diego Armando Maradona mi invitò al suo show, mi disse che mi seguiva dagli Stati Uniti, che conosceva la mia storia e che faceva il tifo per me. Gli chiesi di cantare nel mio album di Natale e lui accettò con grande piacere". Nel disco anche il duetto con Plácido Domingo: "Mi sono fatto un regalo straordinario: l'Ave Maria di Schubert. È un brano che mio padre adorava, e io l'avevo cantata solo ai suoi 50 anni di matrimonio e per i miei figli; non l'avevo mai più cantata in vita mia. L'ho registrata con Plácido Domingo, facendo un regalo anche a mio padre lassù". A completare la tracklist c'è 'Accendilo Tu', brano inedito arrangiato da Pino Perris, che Sal definisce "una preghiera per chi si è smarrito, per chi non ha più una direzione, per chi in questo momento non crede più". Un messaggio positivo che parla di nuovi inizi, della possibilità di cambiare, di rialzarsi e di guardare avanti con fiducia, ricordandoci che nella vita c'è sempre tempo per ricominciare.

A coronare il 2026 è arrivato anche il successo di 'Meravigliosamente', la prima delle due serate evento su Rai1 (la seconda serata andrà in onda mercoledì 2 dicembre) ha registrato ascolti persino superiori a quelli dichiarati: "C'è stato un errore di calcolo che non è stato pubblicato da nessuna parte. La trasmissione ha fatto quasi l'1% in più di share rispetto a quanto dichiarato, siamo arrivati a un soffio dal 19% di share, con circa 200mila spettatori in più. È veramente tanta roba. Ho portato in televisione esattamente quello che faccio in teatro da un ventennio a questa parte". Nonostante i riflettori, il centro di gravità di Sal resta la famiglia: "Senza di loro non so se ce l'avrei fatta". E le tradizioni non si toccano: "Il 24 dicembre devo stare rigorosamente a tavola con la mia famiglia. Lascio da parte le cose di lavoro e mi dedico solo a 'spolpettarmi' i miei nipoti, a godermi mia madre e mia suocera, che è la mia seconda mamma. Si è fatta anziana anche lei e mi ha visto crescere, visto che sono 42 anni che sto in casa sua". Da vincitore in carica, lo sguardo è inevitabilmente rivolto al prossimo Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Un invito ad aprire il festival? "Per il momento Stefano si sta concentrando su tutta la parte artistica dei cantanti in gara. Più avanti vedremo se avrà in mente l'idea di invitarmi come ospite. E nel caso, come si fa a dire no a Sanremo? È la festa che mi ha consacrato, il 'santuario' di tutti quelli che frequentano la musica".