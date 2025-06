Samanta Togni: "Ho firmato il divorzio da Mario Russo, sono una donna libera"

“Il 14 marzo ho firmato il divorzio da mio marito Mario Russo e sono tornata una donna libera”. Lo annuncia Samanta Togni a Monica Setta a ‘Storie di donne al bivio week end’ nella puntata che andrà in onda il 7 giugno alle 15 su Rai 2. "Dopo la crisi, nella scorsa estate abbiamo provato a ricucire ma non ci siamo riusciti”, dice la conduttrice. “Io mi ero annullata come donna e lui mi dava per scontata. Dopo 5 anni di nozze la favola d'amore è finita. Mario resta a Dubai ed io sto traslocando in Italia. Ho messo la mia fede in un cassetto e la terrò per ricordo”. All'anulare sinistro “ho un tatuaggio dedicato al mio vero amore, mio figlio", conclude.